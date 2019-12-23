Kuşkusuz evliliğin yanında, düğünler de çiftlerin hayallerini süsleyen bir kutlama... Bu kutlamalarda saatlerce uğraşılan fotoğrafların aksine spontane şekilde yakalanan kareler, bu özel günlerin insanlar için ne kadar önemli, duygusal ya da komik olabileceğini gösteriyor. Junebug Weddings adlı bir internet sitesi 2019 yılının en güzel düğün fotoğraflarını seçti. Bazılarının duygu yüklü, bazıları enteresan, bazılarının ise bir hayli cesur olduğu düğün fotoğraflarını sizler için derledik...

İspanya

Fotoğrafçı: Daniel Alonso, People Truelove Tellers.