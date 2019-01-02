2019 Survivor kadrosu belirlenmeye başladı. Bu kadroya Asil Cengiz'de dahil oldu. Acun yaptığı açıklamada Türkiye-Yunanistan'ın yarışacağını belirtmişti. Bu kadroya dahil olan Asil Cengiz, 8 yıllık futbol yaşantısının sonrasın da futbol yaşantısı sonrasında yüzme ve vücut geliştirme ile uğraştığını açıklamıştı. Peki, 2019 Survivor yarışmacısı olan Asil Cengiz kimdir? Asil Cengiz kaç yaşında, nereli?

ASİL CENGİZ KİMDİR?

26 yaşında olan Asil Muğla doğumlu ve yarışmaya İzmir Karşıyaka'dan katılıyor. 8 yıllık futbol yaşantısı sonrasında yüzme ve vücut geliştirme ile uğraşıyor.

Asil kendisini şöyle anlatıyor "Survivor benim için hayatta kalmak demek. Normal yaşantımda da hayatta kalma mücadelesi veriyorum. Artık hızlı balığın yavaş balığı geçtiğini düşünüyorum. Bilmelerini istediğim en önemli konulardan bir tanesi rekabet duygusuyla lanetlendiğimi bilmelerini istiyorum. İzmir marşını da onlara ezberleteceğimi bilmelerini istiyorum. Televizyonda izlerken bazı kişilerin gerekli bağlılıkla orada olmadıklarını gördüğüm için orada olması gerekenin ben olduğuma inandım." dedi.

Merak edenler için Asil Cengiz'in kendini tanıttığı video ;

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