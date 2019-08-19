2019 POMEM son başvuru tarihi ne zaman?

Polis Akademisi (POMEM) öğrenci alımı başvuruları tarihleri, polis olma hayali kuran gençler tarafından sıkça araştırılıyor.

Polis Akademisi, POMEM öğrenci alımı başvurularıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir duyuru yayınlamış, Polis Meslek Yüksekokullarına 2.250 erkek, 250 kadın olmak üzere 2.500 öğrenci alımı yapılacağını açıklamıştı. Başvurular ise 5 Ağustos'ta başlamıştı. Peki, POMEM öğrenci alımı başvurularında son tarih ne zaman? POMEM öğrenci alımı başvuruları nasıl yapılır? POMEM başvuru şartları neler?

POMEM ÖĞRENCİ ALIMI BAŞVURU SÜRECİ

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 yılı içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az (250.000) ham taban puan almış olan adaylar başvuru ücretini yatırıp 5-19 Ağustos 2019 tarihleri arasında http://pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile ön başvurusunu tamamlayarak belirlenen tarihlerde sırasıyla ön sağlık kontrolü, fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı aşamalarından geçecekler.

Sınavlarda başarılı olan adaylar Polis Meslek Yüksekokullarımızda; 2 yıl (4 dönem) boyunca ön lisans ve mesleki düzeyde teorik ve uygulamalı eğitime tabii tutularak başarılı olanlar Emniyet Teşkilatı kadrolarına Polis Memuru olarak atanacaklar

POMEM ÖĞRENCİ ALIMINDA SON BAŞVURU TARİHİ

Polis Akademisi (POMEM) öğrenci polis alımı son başvuru tarihi 19 Ağustos 2019 yani bugündür.