AA

Türkiye'de tasarruf mevduatları, geçen yıl 2018'e göre yüzde 25,4 artarak 1 trilyon 446,4 milyar liraya yükselirken, kişi başı tasarruf miktarı 17 bin 394 lira oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK) verilerine göre, Türkiye'de geçen yıl 1 trilyon 446 milyar 381 milyon 259 bin liralık tasarruf mevduatı toplandı.

Bu rakam 2018'de 1 trilyon 153 milyar 768 milyon 94 bin lira düzeyinde gerçekleşirken tasarruf mevduatlarındaki artış oranı yüzde 25,4 oldu.

Geçen yıl için nüfusu 83 milyonu aşan Türkiye'de, kişi başına ortalama tasarruf miktarı da 17 bin 394 lira olarak hesaplandı.

Türkiye'de kişi başına gerçekleştirilen tasarruf miktarının 2018'de 14 bin 70 lira olduğu dikkate alındığında, geçen bir yıllık süreçte vatandaşın kenara ayırdığı tutarın ortalama 3 bin 324 lira arttığı görüldü.

6 KENTTE ORTALAMANIN ÜZERİNE ÇIKILDI

Kişi başı tasarrufları 2018'de 32 bin 538 lira düzeyinde bulunan İstanbul'da, geçen yıl ise vatandaşın 39 bin 611 lira kenara ayırdığı görüldü. İstanbul bu rakamla kişi başına en yüksek tasarruf edilen kent oldu.

İstanbul'un ardından en yüksek kişi başına tasarruf edilen kentler 25 bin 560 lirayla Muğla, 25 bin 134 lirayla Ankara, 22 bin 712 lirayla İzmir, 19 bin 846 lirayla Antalya ve 17 bin 651 lirayla da Tunceli olarak sıralandı. Böylece 6 kentte kişi başı tasarruf miktarı Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Söz konusu 6 kentin yanı sıra Yalova, Uşak, Denizli, Aydın, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Trabzon, Kırklareli, Bursa, Zonguldak, Isparta, Nevşehir, Çanakkale, Mersin, Kırşehir, Adana, Aksaray, Kocaeli, Tekirdağ, Burdur, Bartın, Hatay, Erzincan, Karaman, Kayseri, Karabük, Bolu, Giresun, Rize, Manisa ve Sinop olmak üzere toplam 38 kentte kişi başı tasarruf miktarı 10 bin lirayı aştı.

Kişi başı tasarruf miktarı açısından geçen yıl son sırada ise 2 bin 283 lirayla Şırnak yer aldı. Şırnak'ın ardından vatandaşın en az tasarruf ettiği kentler 2 bin 370 lirayla Ağrı ve 2 bin 454 lirayla Muş oldu.

DOĞU İLLERİ ARTIŞTA ÜST SIRALARDA

Kişi başı tasarruf mevduatının geçen yıl en fazla arttığı kent Muş oldu. Muş'ta ortalama olarak her bir vatandaşın kenara ayırdığı tutar 2018'de 1.623 lira iken, bu rakam 2019'da 2 bin 454 liraya çıkarak yüzde 51,2 artış kaydetti.

Muş'un ardından kişi başına tasarrufların en fazla artış kaydettiği kentler, Hakkari, Şanlıurfa, Çankırı, Şırnak, Ağrı, Adıyaman, Batman, Mardin ve Van olarak kayıtlara geçti. Söz konusu 10 kentin 9'unun Türkiye'nin doğusunda yer alması dikkati çekti.

Türkiye'nin 81 kentinin tamamında kişi başı tasarrufların artış kaydetmesi öne çıkan bir diğer unsur olurken, söz konusu artışta yüzde 7,1 ile son sırada Kocaeli yer aldı.

Geçen yıl itibarıyla nüfusu 2 milyon kişiye dayanan ve 23,3 milyar liralık tasarruf mevduatı toplanan Kocaeli'de, fert başına kenara ayrılan tutar da 11 bin 945 lira olarak hesaplandı. Kentin kişi başı tasarrufları 2018'de 11 bin 151 lira düzeyinde bulunuyordu.

İSTANBUL ANKARA'YI 4'E KATLADI

Geçen yıl Türkiye'deki toplam tasarruf mevduatlarının yüzde 42,5'i İstanbul'da birikti. 15,5 milyon kişiye ev sahipliği yapan İstanbul'da, 2019'da toplam 614 milyar 733 milyon 94 bin liralık tasarruf mevduatı toplandı.

2018'de 490 milyar 272 milyon 659 bin liralık tasarruf mevduatı toplanan İstanbul'da, geçen bir yıllık süreçte biriken tutar yüzde 25,4 artmış oldu.

Tasarruf mevduatı miktarında 141 milyar 734 milyon 228 bin lirayla Ankara ikinci, 99 milyar 189 milyon 816 bin lirayla İzmir üçüncü, 49 milyar 846 milyon 794 bin lirayla Antalya dördüncü sırada yer aldı.

İstanbul'un toplanan tasarruf mevduatı açısından en yakın rakibi olan Ankara'yı 4'e katladığı görüldü.

Miktar açısından Türkiye'de en düşük tasarruf mevduatının bulunduğu kentlerde başı 441 milyon 684 bin lirayla Bayburt çekti. Bayburt'u 509 milyon 720 bin lirayla Ardahan, 592 milyon 215 bin lirayla Kilis, 701 milyon 725 bin lirayla da Hakkari takip etti.

Kentler bazında kişi başı tasarruf mevduatı miktarı, 2018 ve 2019 itibarıyla şöyle:

Şehir (Bin lira) Kişi Başı Milli Gelir 2019 Kişi Başı Milli Gelir 2018 ADANA 12.404 9.831 ADIYAMAN 4.730 3.392 AFYONKARAHİSAR 8.989 7.116 AĞRI 2.370 1.699 AKSARAY 12.364 9.629 AMASYA 7.488 5.922 ANKARA 25.134 20.665 ANTALYA 19.846 15.152 ARDAHAN 5.238 3.904 ARTVİN 9.939 7.377 AYDIN 15.327 12.432 BALIKESİR 14.970 12.528 BARTIN 11.467 9.077 BATMAN 4.312 3.105 BAYBURT 5.206 4.182 BİLECİK 8.006 6.071 BİNGÖL 5.099 3.884 BİTLİS 2.590 1.940 BOLU 10.554 8.069 BURDUR 11.628 9.199 BURSA 14.321 11.640 ÇANAKKALE 13.583 11.943 ÇANKIRI 8.134 5.810 ÇORUM 9.007 7.022 DENİZLİ 15.583 12.604 DİYARBAKIR 4.457 3.312 DÜZCE 7.539 5.589 EDİRNE 15.118 12.324 ELAZIĞ 8.351 6.453 ERZİNCAN 11.200 8.612 ERZURUM 4.276 3.665 ESKİŞEHİR 14.969 12.687 GAZİANTEP 7.295 5.667 GİRESUN 10.466 8.824 GÜMÜŞHANE 6.579 5.273 HAKKARİ 2.497 1.716 HATAY 11.353 9.181 IĞDIR 5.854 4.646 ISPARTA 13.938 11.488 İSTANBUL 39.611 32.538 İZMİR 22.712 19.083 KAHRAMANMARAŞ 5.477 4.132 KARABÜK 10.557 8.083 KARAMAN 11.191 8.567 KARS 4.845 3.590 KASTAMONU 8.594 6.891 KAYSERİ 11.079 8.843 KIRIKKALE 7.629 5.713 KIRKLARELİ 14.788 12.094 KIRŞEHİR 12.489 9.918 KİLİS 4.156 3.580 KOCAELİ 11.945 11.151 KONYA 9.333 7.638 KÜTAHYA 7.763 6.517 MALATYA 8.194 6.284 MANİSA 10.176 8.138 MARDİN 3.586 2.611 MERSİN 13.112 10.590 MUĞLA 25.560 21.120 MUŞ 2.454 1.623 NEVŞEHİR 13.890 10.951 NİĞDE 7.109 5.499 ORDU 8.441 6.429 OSMANİYE 5.052 3.842 RİZE 10.273 7.885 SAKARYA 8.497 6.696 SAMSUN 9.378 7.302 SİİRT 3.236 2.370 SİNOP 10.150 8.044 SİVAS 9.796 7.647 ŞANLIURFA 2.798 1.927 ŞIRNAK 2.283 1.631 TEKİRDAĞ 11.736 9.308 TOKAT 5.678 4.387 TRABZON 14.913 11.649 TUNCELİ 17.651 13.404 UŞAK 15.930 12.916 VAN 2.971 2.172 YALOVA 16.485 13.939 YOZGAT 8.822 6.922 ZONGULDAK 13.965 11.423 TOPLAM 17.394 14.070