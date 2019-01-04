2019'da emekli ve memur maaş aylığı ne kadar oldu?



2019 yılında memur ve emekli memur maaşları ne kadar oldu? Memurlara ne kadar zam geldi? Binlerce öğretmen, polis ve adliye çalışanları bu ay maaşlarına ne kadar zam geldi? Şeklinde sorulara cevap araştırmaya devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, 2018’in ikinci yarısında enflasyon yüzde 10.19 oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 2018’in ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da yüzde 10.2 oranında artırılacak. Bu artışla 2008 öncesi emekli olanlar için en düşük SSK emekli aylığı bin 747 TL’den bin 904 TL’ye, en düşük BAĞ-KUR aylığı bin 475 TL’den bin 608 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 164 TL’den bin 269 TL’ye yükselecek.

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına, ocak ve temmuz aylarında, bir önceki 6 aylık dönemdeki enflasyon oranında zam yapılıyor. Bu çerçevede geçen yıl ocakta yüzde 5.69, temmuzda yüzde 9.17 oranında zam yapılmıştı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI (Net TL) 2018 Temmuz 2019 Ocak En düşük SSK emekli aylığı 1.747 1.904 En düşük BAĞ-KUR 1.475 1.608 En düşük tarım BAĞ-KUR 1.164 1.269 Ek ödeme dahil değildir

MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE 10.7 ZAM

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 10.7 oranında zam yapılacak. Böylece aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 3 bin 133 liradan 3 bin 512 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 2 bin 149 liradan 2 bin 379 liraya yükselecek.

MEMUR EMEKLİ AYLIKLARI (Net TL)

2018 Temmuz 2019 Ocak Müsteşar (1/1) 7.742 8.570 Genel müdür (1/1) 6.844 7.576 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 2.569 2.844 Memur (Lisans - 1/4) 2.569 2.844 Öğretmen (1/4) 2.642 2.924 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 4.485 4.964 Başkomiser (1/4) 2.742 3.035 Polis memuru (8/1) 2.742 3.035 Hemşire (Lisans - 1/4) 2.569 2.844 Mühendis (1/4) 3.222 3.566 Teknisyen (Lise -1/4) 2.222 2.460 Profesör (1/4) 6.492 7.186 Araştırma görevlisi (1/4) 3.222 3.566 Vaiz (1/4) 2.642 2.924 Avukat (1/4) 2.642 2.924 En düşük memur emekli aylığı 2.149 2.379 Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir

Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına geçen yıl ocakta yüzde 5.69, temmuz ayında da yüzde 8.65 oranında artış yapıldı. 2019’un temmuz ayında memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yüzde 4’ü aşan enflasyon farkına ilave olarak yüzde 5 oranında artış yapılacak.