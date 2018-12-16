Karakterler inandırıcı ve sahiciydi. Çocukluk ve yetişkinlik döneminin sancılarını sürükleyici bir hikâye kurgusuyla anlatan dizi, son bölümüne kadar ilgiyi ayakta tutmayı başarıyordu. Peki, korkutuyor muydu? Hem de nasıl. Öyle ki sosyal medya, Türkiye dahil, dizinin ilk yayınlandığı günlerde bu korkutucu sahnelerle ilgili çeşitli uyarılarla doluydu.. Mike Flanagan'ın yönettiği 10 bölümlük dizi, son yıllarda sinema filmleri dahil korku-gerilim türünün en çok ses getiren işlerinden biri oldu.