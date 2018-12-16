18 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Bodyguard
Jed Mercurio'nun yazdığı 6 bölümlük BBC dizisi, nefes kesici bir gerilim sahnesiyle başlıyor. Koruma polisi olarak çalışan Çavuş David Budd (Richard Madden), çocuklarıyla yolculuk ettiği banliyö trenindeki canlı bombayı engellemeyi başarıyor...
Eşiyle ayrı yaşayan David, bu olaydaki başarısı nedeniyle hırslı kişiliğiyle tanınan İçişleri Bakanı Julia Montague'nün (Keeley Hawes) koruma polisliğine getiriliyor ve kısa sürede istihbarat, bakanlık, polis teşkilatı arasındaki gergin ilişkilerin orta yerinde buluyor kendini. “Bodyguard” olayların beklenmedik şekilde geliştiği dizilerden... Gerilim, aksiyon ve derin devlet komplo teorilerini bir araya getiren dizi, içerdiği polisiye tatlarla da öne çıkıyor...
Killing Eve
Luke Jennings'in “Codename Villanelle” adlı novella serisinden Phobe Waller-Bridge tarafından televizyona uyarlanan ABD - İngiliz ve İtalyan ortak yapımı 8 bölümlük dizi, geçtiğimiz nisan ayında seyircilerle buluştu.
MI5 ajanı Eve (Sandra Oh) ve yakalamaya çalıştığı psikopat katil Villanelle (Jodie Comer) arasındaki “kedi - fare oyunu”nu ve saplantılı psikolojik ilişkiyi konu edinen “Killing Eve”, içerdiği gerilim, dram ve kara mizah öğeleriyle bu yıl eleştirmenlerin en sevdiği dizilerden biri oldu. Son haftalarda yayınlanan yılın en iyi dizileri listelerinin vazgeçilmezlerinden biri...
Patrick Melrose
Edward St. Aubyn'in yarı otobiyografik nitelik taşıyan romanlarından David Nicholls tarafından televizyona uyarlanan 5 bölümlük bir mini dizi... Dizi, 1980'li yıllarda geçiyor. Benedict Cumberbatch'in canlandırdığı, varlıklı bir aileden gelen Patrick Melrose, babasının ölümünün ardından bağımlılıklarından ve içindeki karanlıktan kurtulmaya çalışıyor.
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