Kazansa da, kazanmasa da, benim için kesin olan “Roma”nın son yılların en iyi filmlerinden biri olduğu... Kadınları ve çocukları terk edip giden erkekler var filmde. Onların boşluğunu sevgi, dayanışma ve kadınlığın gücü dolduruyor. Sızısı asla geçmeyecek derin bir acı, sokaklarda öldürülen masum gençler var “Roma”da... Ama hayat her şeye karşın sürüp gidiyor. “Roma” aynı zamanda yönetmen Alfonso Cuaron'un çocukluğuna, bir ülkenin, bir şehrin geçmişine doğru açılan bir film... Hatırlamanın filmi...