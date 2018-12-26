26 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
20. The Florida Project
Büyük bir eğlence merkezinin yakınlarındaki ucuz motelde yaşayan işsiz anne Halley ile 6 yaşındaki kızı Moonee'nin geçirdiği günler... Bağımsız Amerikan sinemacı Sean Baker, duygu sömürüsünden uzak gerçekçi bir yoksulluk hikâyesi anlatıyor.
Filmdeki yoksulluk, alt sınıfların geleceksizliği ve çıkışsızlığıyla ilgili... Baker, film boyunca hareketli bir kamerayla karakterleri yakından takip ediyor ama hepsine belirli bir mesafeden bakıyor. Karakterlerin iç dünyasına uzak duruyor. “The Florida Project”in en sevdiğim yanı, meselesini iyilik-kötülük üzerinden kurmaması... Aslında nereye doğru gittiği belli olmayan, hikâyesiz, savruk bir film ama iyi yazılmış finaliyle her şeyi toparlıyor...
19. Soğuk Savaş (Cold War)
1949'da savaş sonrası Polonya'sının yıkıntıları üzerinde birbirlerini bulan ama bir türlü “birbirlerinin olamayan” müzisyen Wiktor ile şarkıcı Zula'nın aşkı... Wiktor kapitalizmle, Zula ise sosyalizmle uyum sağlıyor... Birisi Fransa'da, diğeri Polonya'da kuruyor hayatını ama ikisi de bir türlü huzur bulamıyor, birbirlerini unutamıyorlar.
Filmin öyküsünü de yazan yönetmen Pawel Pawlikowski, klasik sinemanın neden – sonuç ilişkileri kuralından uzak duruyor ve soruların yanıtını seyirciye bırakmayı tercih ediyor... İlişkinin çıkmazıyla 20. yüzyıl Polonya tarihi arasında bağ kuran Pawlikowski, film boyunca birbirinden güzel siyah beyaz çerçeveler yakalıyor.
18. Beni Adınla Çağır (Call Me By Your Name)
1980'lerde, Kuzey İtalya’da geçen bir eşcinsel aşk hikâyesi... James Ivory’nin André Aciman’ın romanından uyarladığı filmin yönetmeni Luca Guadagnino, sakin ve abartısız tarzıyla iki karakterin içindeki çatışmaları, hisleri ustaca anlatıyor. Elio 17 yaşında, Oliver ise 24... Elio, Oliver'ın özgüvenine; Oliver ise Elio’nun yeni yetmeliğine, masumiyetine âşık oluyor...
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