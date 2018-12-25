Türkiye'de fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisi Ara Güler (90),tedavi gördüğü hastanede 17 Ekim'de vefat etti. Birleşik Krallık'ta yayınlanan Photography Annual'ın 1961'de dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri olarak tanımladığı Güler, aynı yıl Amerikan Dergi Fotoğrafçıları Derneği'ne kabul edildi ve bu kuruluşun Türkiye'den tek üyesi oldu. Güler, Bertrand Russell, Winston Churchill, Arnold Toynbee, Picasso, Salvador Dali'nin de aralarında bulunduğu birçok ünlünün fotoğrafını çekti ve onlarla röportajlar yaptı.