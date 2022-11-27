2000'lere damga vurmuştu! Rober Hatemo yıllara meydan okuyor, son haline binlerce yorum geldi!

ROBER HATEMO KİMDİR?

25 Aralık 1974 tarihinde Çanakkale’de doğan Rober Hatemo, Ermeni asıllıdır. Bir erkek kardeşe sahip olan ünlü isim, ilk albümü Esmer'i 1997 yılında çıkarmıştır. “Sen Farklısın” adlı ikinci albümünü 1998 yılında, “Azılı Bela” adlı üçüncü albümünü ise 2001 yılının Şubat ayında yayınladıktan sonra müziğe iki yıl ara vermiştir. 2003 yılının Mart ayında “Aşksız Prens” isimli dördüncü stüdyo albümünü piyasaya sürdü.

En çok ses getiren albümü “Sihirli Değnek” adlı beşinci albümünü 2006’da yayınladı ve bu albümden üç şarkıya video klip çekti.