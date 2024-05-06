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        Haberler Gündem 3. Sayfa 200 yıllık bina küle döndü

        200 yıllık bina küle döndü

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde ayakta kalmayı başaran ve bir dönem konsolosluk binası olarak kullanılan yaklaşık 200 yıllık tarihi bina çıkan yangında küle döndü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 01:07 Güncelleme: 06.05.2024 - 01:07
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          Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1800lü yıllarda inşa edilen metruk binada çıkan yangın kontrol altına alındı.

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          "Catoni Binası" olarak bilinen Yenişehir Mahallesindeki 2 katlı ahşap yapıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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          İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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          İtfaiyenin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

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          Olay yerine gelen İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, ekiplerle görüştü.

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          Hasar oluşan metruk binada soğutma işlemleri devam ediyor.

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