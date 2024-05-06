200 yıllık bina küle döndü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde ayakta kalmayı başaran ve bir dönem konsolosluk binası olarak kullanılan yaklaşık 200 yıllık tarihi bina çıkan yangında küle döndü
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1800lü yıllarda inşa edilen metruk binada çıkan yangın kontrol altına alındı.
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"Catoni Binası" olarak bilinen Yenişehir Mahallesindeki 2 katlı ahşap yapıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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İtfaiyenin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.
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Olay yerine gelen İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, ekiplerle görüştü.
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Hasar oluşan metruk binada soğutma işlemleri devam ediyor.
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