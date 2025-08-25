20 yıl içinde tamamen ortadan kalkabilirler... Yapay zeka hangi meslek gruplarını tehdit ediyor?

“MODEL”LİKTEN OYUN TASARIMINA

Listeye modellik gibi şaşırtıcı mesleklerin de girmesi dikkat çekiyor. Artık bir komutla istenen herhangi bir görseli oluşturmak mümkün olduğu için, “model” kavramı bile yapay zekâ tarafından yeniden üretiliyor.