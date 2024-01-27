20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, finallere kaldı

İlk setin başından sonuna kadar üstün oynayan milli takım, bu seti Eylül Durgun'un kullandığı set sayısıyla 25-15 kazandı.

Çekişmeli geçen ikinci setin son bölümünde etkili olan Sırbistan, Mijacic'in kullandığı set sayısıyla 25-23 kazanarak skoru 1-1 yaptı.

Sırbistan, 3. seti de 25-20 alarak 2-1 öne geçerken, Türkiye sonraki sette etkili bir oyun sergileyerek skoru 14-18'e getirerek Sırbistan'a mola aldırdı. Ardından üst üste skor üreten Sırbistan 19-19 eşitliği sağlasa da kalan bölümde etkili oynayan milli takım, dördüncü seti 21-25 kazanarak skoru 2-2 yaptı ve maçı karar setine taşıdı.

Son sete iyi başlayan Türkiye, 7-4 üstünlük sağladı. Kalan bölümde de seyircinin yoğun desteğiyle etkili oyununu sürdüren Türkiye, bu seti 15-10 maçı da 3-2 kazandı.