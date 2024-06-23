Astroloji uzmanları, doğru burç ve yükselen hesaplamalarının yanı sıra burcun kişilik üzerindeki etkilerini de vurgularlar. 20 Temmuz tarihinde doğanlar, hangi burcun özelliklerini taşıdıklarını öğrenmek ve bu burcun genel yorumunu keşfetmek isterler.

Astroloji, insanların doğdukları anda Güneş'in hangi burçta olduğuna göre 12 farklı burçtan oluşan bir sistemdir. Her burcun kendine özgü özellikleri, evleri ve doğum haritalarına göre belirlenen dereceleri vardır. Bu nedenle astroloji meraklıları, hangi gün hangi burcun hüküm sürdüğünü ve bu burçların özelliklerini sıklıkla araştırır. Peki, 20 Temmuz Hangi Burç? 20 Temmuz Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

20 Temmuz Burcu Ne

22 Temmuz tarihinde doğanlar Yengeç burcudur. Zodyak çemberinin dördüncü burcu olan Yengeç burcu 21 Haziran ile 22 Temmuz tarihleri arasında doğanları kapsar. Su elementine ait olan Yengeç burçları duysal olarak da bilinir.