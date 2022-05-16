20 MAYIS CUMA RESMİ TATİL Mİ?

20 Mayıs Cuma günü resmi tatil değil... Olası bir resmi tatil kararı ise ancak Kabine'den çıkacak bir kararla mümkün olacak. Kabine'den 20 Mayıs'ın tatil olmasıyla ilgili bir karar çıktığında sizle paylaşacağız.