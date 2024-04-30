20 Mayıs hangi burç? 20 Mayıs burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

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20 Mayıs sadık, kararlı ve bir o kadar tuttuğunu koparan bir burç doğumlu olanların günüdür. Aynı zamanda bu burç aslında ne istediğini bilen bir burçtur da. Bu yazımızda 20 Mayıs’ın hangi burç olduğu, bu burcun temel özelliklerini, kadın ve erkek bireylerdeki yansımalarını ve genel astrolojik bilgilerine tüm yönleriyle eğileceğiz. Merak edenler ve daha fazla bilmek isteyenler yazımızın devamını okuyabilirler.

20 Mayıs Burcu Ne?

20 Mayıs tarihi bu özel burcun yavaş yavaş sonuna yaklaşıldığını söyler. 20 Mayıs hangi burç sorusuna gelirsek eğer boğa burcu cevabını verebiliriz. Boğalar sakin karakterleri ve güçlü kişilikleriyle dikkatleri üzerine çeker. Bunun yanında bir de yükselen burcu vardır. Yükselen burcu ise kişinin diğer kişiler tarafından nasıl göründüğünü bize söyler. Ancak 20 Mayıs yükseleni nedir derseniz bunun için doğum saati ve doğum yeri gibi bilgilere ihtiyacımız vardır. Bu bilgiler ışığında 20 Mayıs burcu yorumu nedir öğrenebilir ve fikir sahibi olabilirsiniz.

20 Mayıs Burcu Özellikleri Boğa burcu etkisi altındaki 20 Mayıs doğumlular bu burcun tüm niteliklerini taşır. Sabit bir burç olan boğa burcu Venüs tarafından yönetilir. Aynı zamanda toprak elementine sahip olan boğa burcu bu elementin sakinliği ve doğaya düşkünlüğünü de yansıtır. Her burç kadın ve erkek bireylerde farklı özellikler gösterir. Şimdi 20 Mayıs burcu erkeği özelliklerine bir göz atalım: Boğa erkeği sevecen ve samimi yapısıyla sevdiklerini korur. Onlar için zaman ve enerji harcamaktan çekinmez.

Boğa erkeği toprak elementinin etkisiyle huzurlu, dingin ve sakin karakterlidir.

Kararlı duruşu boğa erkeğinin zaman zaman “inatçı” olarak algılanmasına ve çevresi tarafından eleştirilmesine neden olur.

Hedefleri doğrultusunda yorulmadan ilerleyen boğa erkeği istikrarlı kişiliğiyle öne çıkar.

Boğa erkeği partnerlerine karşı sadıktır ve ilişkide huzur ararlar.

Boğa erkeği finans konularına ilgilidir. Bu ilgi onların kendilerini maddi güvence altına almak istemelerinden kaynaklanır.

Realist olan boğa erkeği, hayat karşısında hayal kurmaz, son derece sağlam planlar yapar. Şimdi 20 Mayıs burcu kadını özelliklerini inceleyelim: Boğa kadını içtendir. Duygularını açık olarak ifade etmeyi seven boğa kadını güvenirlikleriyle ön plana çıkar.

Boğa kadını güçlü kişiliğiyle güç durumların üstesinden gelmeyi bilir. Dirayetli olan boğa kadını karar verir ve istikrarlı bir şekilde uygular.

Doğayla uyumlu olan boğa kadını ilk fırsatta kendini bahçeye, toprağa atar. Bu, onlar için yaşamın stresinden uzaklaşmanın bir yoludur.

Maddi olarak güvende olmayı seven boğa kadını bu yüzden çok çalışır. Aynı zamanda keyfe de düşkün olan boğa kadını yaşamını buna göre kurgular.

Boğa kadını Venüs etkisiyle sanatsal zevklere de eğilimlidir. Evini, estetik özellikleri yüksek eşyalarla dekore etmeyi iyi bilir ve bundan büyük bir keyif duyar.

Partnerlerine karşı sadık olan boğa kadını aynısını karşı taraftan da bekler. Huzurlu ve çatışmadan uzak yapısıyla bir boğa kadınıyla barış içinde yaşayabilirsiniz. 20 Mayıs'ta Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

Mualla Gökçay

Rasim Özdenören

Mirkelam

Erkan Aydoğan Oflu

Emre Çolak 20 Mayıs'ta Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular Anton Zeilinger

Jules Méline

Silvino João de Carvalho

Sigrid Undset

Petr Cech 18 Mayıs hangi burç? 19 Mayıs hangi burç?