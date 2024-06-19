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        Haberler Bilgi Gündem 20 Haziran 2024 toplu taşıma ücretsiz mi? Toplu taşımalar ne zamana kadar ücretsiz olacak?

        20 Haziran 2024 toplu taşıma ücretsiz mi? Toplu taşımalar ne zamana kadar ücretsiz olacak?

        Kurban Bayramı'nın sonuna gelinirken İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşımanın yarın (20 Haziran) ücretsiz olup olmadığı sorusu gündemdeki yerini aldı. Konuyla alakalı araştırma yapan vatandaşlar yarın tramvay, otobüs ve metrolar ücretsiz mi sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2024 - 16:02 Güncelleme: 19.06.2024 - 16:02
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        • 1

          İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşımanın 20 Haziran'da ücretsiz olup olmadığı sorusu, Kurban Bayramı'nın son günlerinde gündemdeki yerini koruyor. Vatandaşlar, yarın otobüs, tramvay ve metroların ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Detaylar işte şöyle...

        • 2

          20 HAZİRAN TOPLU TAŞIMALAR ÜCRETSİZ Mİ?

          İETT bayram süresi hakkında "Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, 16-19 Haziran arasını kapsayan 4 günlük bayram süresince, İBB’ye ait toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek." açıklamasını yapmıştı.

        • 3

          Kurban Bayramı resmi tatili bugün (19 Haziran) itibariyle sona eriyor. Bu nedenle 20 Haziran'da toplu taşımalar normal ücret tarifelerine göre hizmet vermeye devam edecekler.

        • 4

          KURBAN BAYRAMI'NDA HANGİ OTOYOL VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ?

          Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; bayram boyunca ücretsiz olacak otoyol ve köprüler kamuoyu ile paylaşıldı. Açıklama şu şekilde;

        • 5

          15 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 00:00'dan başlayarak (Cuma gününü Cumartesi gününe bağlayan gece) 24 Haziran 2024 Pazartesi günü saat 07:00'ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçişler ücretsizdir. ​

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