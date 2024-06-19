20 Haziran 2024 toplu taşıma ücretsiz mi? Toplu taşımalar ne zamana kadar ücretsiz olacak?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşımanın 20 Haziran'da ücretsiz olup olmadığı sorusu, Kurban Bayramı'nın son günlerinde gündemdeki yerini koruyor. Vatandaşlar, yarın otobüs, tramvay ve metroların ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Detaylar işte şöyle...