MEB, 20 BIN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASINA İLİŞKİN "SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV REHBERİ" YAYIMLADI

- Sözlü sınav soruları, "alanına ait bir ders işlenişinin veya öğrencilerle gerçekleştirilecek çalışmaların nasıl yapılacağının örneklerle açıklanması", "genel kültür" ve "eğitim bilimleri" konu başlıklarından oluşacak

- Rehberde, ataması yapılacak her bir alana yönelik hazırlanan ve 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait konu ve kazanım başlıkları da yer aldı.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, ataması yapılacak 20 bin öğretmen için 1 Temmuz'da başlayacak sözlü sınavların mevzuat hükümlerine göre sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve adayların bilgilendirilmesi amacıyla "Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Rehberi" hazırlandı.

Buna göre, 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik gereği sözleşmeli öğretmenlik alımında sözlü sınav yapılacak.

Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuru yapan ve başvurusu onaylanan adaylardan KPSS'de ilgili puan türüne göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday yerleştirildikleri sınav merkezlerinde sözlü sınava alınacak.

Sınavlar 20 ilde belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecek.

- Üyeler, görevli oldukları komisyonu sınav sabahı sınav binasında öğrenecek

Adaylar, sözlü sınav binalarına fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleri kontrol edilerek alınacak. Bunun dışındaki sürücü belgesi, kurum kimlik kartı vb. belgeler geçerli sayılmayacak. Fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmayan adaylar kesinlikle sınav yapılan binaya alınmayacak.

Sınav binalarına adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse alınmayacak. Adaylar, hangi komisyonda sınava gireceklerini sınav günü ve saatinde sınav binasına girdikten sonra öğrenecek. Komisyon üyeleri hangi komisyonda görevli olduklarını sınav günü sabahı sınav binasında öğrenecek.

Komisyon üyeleri ve adaylar, sözlü sınav binalarına kesinlikle cep telefonu gibi iletişim araçları ile giremeyecek.