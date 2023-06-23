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20 Aralık hangi burçtur diye merak eden 20 Aralık doğumlu ya da astroloji ile meraklı kişiler konu hakkında araştırma yapmaktadır. 23 Kasım’da başlayan Zodyak burçlarından dokuzuncusu olan Yay burcu 21 Aralık tarihine kadar devam etmektedir. Bu sebeple 20 Aralık da Yay burcunun son günlerinde doğmuş kişilerdir. Zaman zaman oğlak burcuyla karıştırılsa da 20 Aralık burcu ne sorusunun cevabı kesinlikle yay burcudur. Yay burcu Zodyak ateş elementi grubunda yer alır ve değişken nitelik taşır. Şanslı günü Perşembe olan yay burcu kişilerinin şanslı sayısı ise üç olarak bilinir. Yay burcunun uğurlu renkleri arasında lacivert ve mor bulunmaktadır. Bu renklerin etrafında olduğu zamanlarda yay burcu kişileri daha farklı bir enerji hissedebilmektedir. Yay burcunun yönetici gezegeni ise Jüpiter’dir.

20 Aralık Burcu Özellikleri

20 Aralık burcu özellikleri sıralanırken dikkat edilmesi gereken bazı anahtar noktalar vardır ve bunlar 20 Aralık burcu yorumu konusunda önem taşır. 20 Aralık burcu kişilerinin olumlu özellikleri arasında şunlar bulunmaktadır: Optimist, özgürlüğüne düşkün, neşeli, hümanist, dürüst, entelektüel. Fakat bununla birlikte 20 Aralık burcu insanlarının belirli olumsuz özelliklerini de sıralamak gerekirse onları da şu şekilde sıralayabiliriz: Dikkatsiz, özensiz, sorumluluktan kaçan, yüzeysel, duyarsız, huzursuz kişilerdir. Genellikle ortamlarda yay burcu özelliği olarak fark edilen bu özellikler 20 Aralık burcu kadını ve 20 Aralık burcu erkeği için de geçerli olmaktadır. Burç yorumları zaman zaman genel zaman zaman günlük, aylık olarak yapılabilir. 20 Aralık burcunun genel özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

Optimistlik: 20 Aralık burcuna sahip olan kişiler, genellikle hayata pozitif bir bakış açısına sahiptirler. Zorluklarla karşılaştıklarında bile umutlarını kaybetmezler ve çözüm odaklı düşünmeyi tercih ederler.

Maceraperestlik: Yay burcu insanları, maceraya olan düşkünlükleriyle bilinirler. Keşfetmek ve yeni deneyimler yaşamak onlar için önemlidir. Seyahat etmek, farklı kültürleri tanımak ve sınırlarını zorlamak için fırsatları değerlendirirler.

Özgürlükçü: Bağımsızlık ve özgürlük 20 Aralık burcu insanları için hayati önem taşır. Kendi düşüncelerine ve inançlarına sadık kalırken, başkalarının da aynı özgürlüğe sahip olmasını savunurlar. Kısıtlanmaktan hoşlanmazlar ve genellikle kendilerini sınırlayan durumlardan kaçınmaya çalışırlar.

Açık sözlülük: Yay burcu insanları doğrudan ve açık sözlü olma eğilimindedirler. İçlerinden ne geçiyorsa doğrudan ifade etmeyi tercih ederler. Ancak, bazen düşüncesizce konuşma eğilimleri nedeniyle başkalarını incitebilirler.

Cesaret: Yay burcu insanları, cesur ve kararlı bir yapıya sahiptirler. Zorlu durumlarla karşılaştıklarında korkusuzca mücadele ederler. Yeni deneyimlere atılmaktan çekinmezler ve risk almayı göze alabilirler.

Tutkulu: Yay burcu insanları, tutkulu ve enerjik bir şekilde yaşarlar. İlgilendikleri konulara tamamen kendilerini kaptırabilirler ve tutkularıyla hareket ederler. Bu tutku, iş hayatında ve ilişkilerde de kendini gösterebilir.

Entelektüellik: Zihinsel olarak uyanık ve meraklı olan 20 Aralık burcu insanları, genellikle entelektüel bir ilgiye sahiptirler. Bilgiye açık olmaları ve öğrenmeye istekli olmaları sayesinde geniş bir anlayışa sahip olabilirler.

20 Aralık Burcu Yükseleni

Yükselen burç, astrolojide doğum anında doğu ufkunda yükselen burcunuzu temsil eden bir terimdir. Doğum anında doğu ufku üzerinde yükselen burç, doğum haritasının en önemli noktalarından biridir ve kişinin dış dünyaya olan ilk tepkilerini, dış görünüşünü ve kişilik özelliklerinin dışa vurumunu temsil eder. Bu nedenle 20 Aralık burcu yükseleni nedir sorusu da oldukça popülerdir. Fakat 20 Aralık doğumlu iki kişinin yükselen burçları birbirinden farklı olabilir. Kişiler kendi doğum saatleri ve yerlerini de bilerek yükselen burç hesaplaması yapabilir.

20 Aralık Doğumlu Ünlüler

20 Aralık’ta doğan Türk ünlü ve futbolcu isimleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

Mehmet Akif Ersoy

Aziz Nesin

Onno Tunç

Alparslan Dikmen

Ahmet Yenilmez

Kerem Kabadayı

20 Aralık’ta doğan yabancı ünlü ve futbolcu isimler ise aşağıdaki gibidir:

Blanche Baker

Anita Ward

Israel Castro

Ashley Cole

Jonah Hill

Kylian Mbappe

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk