Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 253.108'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 6.039 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 20 Ağustos Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

20 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Ağustos Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu henüz yayınlamadı.

19 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Ağustos Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"Vaka sayımız, 1.300’ün üzerine çıktı. Düne kıyasla, pozitif tanı sayımız 40 fazla. Artışın kontrol altına alınması, hep birlikte bize bağlı. Maske, mesafe ve temizlik konusunda ödünsüz olun. Bu tabloyu, ihmallerin ve tedbirlerin belirlediğini unutmayın."

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayımız, 1300'ün üzerine çıktı. Düne kıyasla, pozitif tanı sayımız 40 fazla. Vaka sayıları bir süredir yükselişte son 1,5 ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık." dedi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUMU

Salgından en çok etkilenen ülke konumundaki ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı 43 bin 837 artışla 5 milyon 613 bin 357'ye ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 173 bin 778'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 2 milyon 974 bini geçti.

Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da can kaybı 108 bin 536’ya, vaka sayısı 3 milyon 359 bin 570’e yükseldi. İyileşen sayısı 2 milyon 478 bin 494 olarak kayda geçti.

Hindistan'da vaka sayısı 55 bin 79 artarak 2 milyon 702 bin 742'ye, can kaybı 51 bin 797'ye çıktı. Ülkede virüse yakalanan 1 milyon 977 bin 779 kişi iyileşti.

Merkezi İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin (ECDC) açıkladığı rakamlarda, İspanya, "son 14 günde her 100 bin kişi başına Kovid-19'da en fazla pozitif vakanın görüldüğü Avrupa ülkesi" oldu.

Almanya'nın Bavyera eyaletinin Schwandorf bölgesinde, İtalya’dan dönen ve Kovid-19 testi pozitif çıkan 1 kişinin doğum günü eğlencesine katılması sonucu 120 kişinin karantinaya alındığı bildirildi.

Çin'de devlete ait bir ilaç firmasının ürettiği Kovid-19 aşısının yıl sonuna kadar piyasaya sunulmaya hazır olacağı bildirildi.