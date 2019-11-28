28 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bozyazı'ya bağlı Tekmen Mahallesi'nde yaşayan Hürü Fakı, yaklaşık 2 yıl önce jandarmaya başvurarak, eşi Ali Fakı'nın (42) akşam yemeğinden sonra evden ayrıldığını ve bir daha geri dönmediğini belirterek kayıp müracaatında bulundu.
Şikayet üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ali Fakı’ya ait 23 HC 588 plakalı aracı, Çubukkoyağı Mahallesi Orkide Sitesi yakınlarında deniz kenarında terk edilmiş halde buldu. Ancak ekiplerin denizde ve karada yaptığı çalışmalarda kayıp Ali Fakı'nın izine rastlanamadı.
Ali Fakı'nın ailesi umudunu keserken, Bozyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayın peşini bırakmadı. Yaptıkları çalışmada kayıp Ali Fakı'nın aynı mahallede oturan Aydın B. ile husumetleri olduğunu belirleyen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Aydın B.'yi cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı. Şüphelinin jandarmada verdiği ilk ifadesinde, husumetli olduğu Ali Fakı'yı evinin bahçesinde görünce korkutmak amaçlı av tüfeği ile ateş açtığını, ancak saçmaların başına isabet etmesi sonucu öldüğünü görünce babasına haber vererek cesedi bir naylona sarıp Ardıçlıtaş Yaylası'a gömdüklerini söylediği öğrenildi.
Zanlının ifadesinin ardından babası Kerim B.'de gözaltına alınırken, kayıp Ali Fakı'nın cesedi ise gömüldüğü yerden çıkarılarak adli tıp kurumuna gönderildi. Baba-oğul, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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