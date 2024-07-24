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        Haberler Gündem Güncel 2 yaşındaki bebek ikinci kattan düştü | Son dakika haberleri

        2 yaşındaki bebek ikinci kattan düştü

        Bolu'da 2 yaşındaki çocuk, ikinci kattaki dairenin penceresinden kaldırıma düşerek yaralandı. Düşme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 09:26 Güncelleme: 24.07.2024 - 09:29
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        2 yaşındaki bebek ikinci kattan düştü
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        Bolu'nun Akpınar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında yaşayan 2 yaşındaki Afganistan uyruklu İlyas F, cam kenarında oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek pencereden kaldırıma düştü.

        Çocuğunun düştüğünü gören anne Pakize F. ise panik halinde çevreden yardım isteyerek, gözyaşı döktü. Olayı gören vatandaşlar da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Bu arada çocuğun düşme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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        #Bolu
        #bebek
        #düşme anı
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