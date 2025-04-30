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        Haberler Gündem Güncel 2 yaşındaki bebeği darbetti | Son dakika haberleri

        2 yaşındaki bebeği darbetti

        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bebeği darbettiği ileri sürülen zanlı yakalandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bebeğin devlet koruması altına alınacağını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 30.04.2025 - 22:34 Güncelleme: 01.05.2025 - 00:31
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        2 yaşındaki bebeği darbetti
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        Denizli Sarayköy Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne annesi S.B.D. (22) tarafından getirilen 2 yaşındaki A.K'nin darbedilidiği tespit edildi.

        Durumun bildirilmesi üzerine Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

        Anne S.B.D'nin ifadesi doğrultusunda, bebeği annenin erkek arkadaşı S.D'nin (25) darbettiği belirlendi.

        Şüpheli, Aşağı Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

        Darbedilen bebek, daha sonra Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

        AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        Bazı basın yayın organlarında “Denizli'de annesinin erkek arkadaşı tarafından dövüldüğü iddia edilen 2 yaşındaki bebek, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı” şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

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        Olayın emniyet birimlerine yansıması ile birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir.

        Haberlere konu olan çocuğumuzun hastanedeki tedavi süreci devam etmektedir.

        Tedavi sürecinin ardından çocuğumuz devlet korumasına alınacaktır.

        Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak evladımızın hakkını hukuk önünde arayıp ilgili kişilerin en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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