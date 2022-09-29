Süt kamyoneti manevra yaptı! Daha 2 yaşındaydı!

DHA'da yer alan habere göre süt toplayan Faruk Karakaya (22), yönetimindeki kamyonet ile manevra yaptığı sırada Osman Koyuncu'ya çarptı.

Osman Koyuncu'nun, 7 yıllık evli olan Soner ve Yeter Koyuncu çiftinin tek çocukları olduğu öğrenildi. Sürücü Karakaya`nın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.