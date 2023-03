HABERTURK.COM

TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali Direktörü Doç. Dr. Nagihan Çakar'ın verdiği bilgiye göre, Nisan

2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali; kurmaca, belgesel,

deneysel ve animasyon kategorilerinde yarışacak 40 filmle izleyici karşısına çıkacak.

Festivalin bu yılki program koordinatörlüğünü ise gazeteci ve sunucu Deniz Ali Tatar üstlenirken, festival kapsamında sinemaya dair birçok önemli söyleşi gerçekleşmesi için çalışmalar devam ediyor.

2. Tayf Uluslararası Kısa Film Festivali’nin ana jüri başkanlığını, Ödüllü uzun metrajlı filmi 'Memleket'in yanı sıra, 'Karagül', 'Bir Zamanlar Çukurova' ve 'Aldatmak' gibi dizilerin yönetmeni Murat Saraçoğlu üstleniyor.

ANİMASYON Kategorisi Finalistleri

• A BICYCLETTE – Fransa

• THE SİLENT SCREAM - Fransa

• DEVİNİM – Türkiye

• AZAMi NEFES SAYISI – Türkiye

• CEZAYİR MENEKŞESİ – Türkiye

• THE ENCOUNTER – Rusya

• ELİF: CHAPTER – Türkiye

• BİLMEDİĞİNİZ ANILAR – Türkiye

• A GUERRA FINITA – İtalya

• YAŞLI ADAM VE DENİZ – Türkiye

BELGESEL Kategorisi Finalistleri

• BULAK - Türkiye

• SUYU BULANDIRAN KIZ – Türkiye

• ABELLA’NIN YOLCULUĞU – Türkiye

• DİZİ YAZMAYI ÇOK SEVDİM – Türkiye

• YÜZLER – Türkiye

• BURADAYIZ – Birleşik Krallık

• SAATLER – Türkiye

• BAKIRKÖY – Türkiye

• ÇAMUR – Türkiye

• 360 – Türkiye

DENEYSEL Kategorisi Finalistleri

• FRAKTAL: PARA ADAM – Türkiye

• SOĞUK, UZAK VE KİRLİ – Türkiye

• UZAK AYNA – Türkiye

• HAFIZA LABİRENTLERİ – Türkiye

• FLANÖZ – Türkiye

• Lİ VİR – Türkiye

• THE PARADISE LOST SHOW- SILVIA DE GENNARO – İtalya

• THE CLAY COMPREHENSİON – Fransa

• BEKLERKEN – Türkiye

• DEV’R’İNİM – Türkiye



KURMACA Kategorisi Finalistleri

• ADRES-Aram Dildar – Türkiye

• BABAMIN ÖLDÜĞÜ GÜN- Türkiye

• BİRLİKTE, YALNIZ – Türkiye

• BUGÜN DEĞİL – Türkiye

• CEHENNEM BOŞ, TÜM ŞEYTANLAR BURADA – Türkiye

• HERKESİN YAPABİLECEĞİ BİR ŞEY – Türkiye

• İSTANBUL, İSTANBUL – Türkiye

• OGRE – İspanya

• SOLO UN ENSAYO – İspanya

• THE HIDDEN IN THE PAIN – İran

