REYTİNG SONUÇLARI - 2 ŞUBAT



2 Şubat tüm kanallara ait reyting sonuçları açıklandı. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama belli oldu. İşte, 2 Şubat reyting sonuçları listesi...