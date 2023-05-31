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2 PKK terör örgütü mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; bugün PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Giriş: 31.05.2023 - 20:35 | Güncelleme: ABONE OL
2 PKK terör örgütü mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; bugün PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olanlardan birinin ailesi Diyarbakır’da evlat nöbetindeki aileler arasında bulunuyor.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2023 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 43'e, Diyarbakır annelerinden evladına kavuşan aile sayısı ise 42'ye yükseldi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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