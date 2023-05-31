İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; bugün PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olanlardan birinin ailesi Diyarbakır’da evlat nöbetindeki aileler arasında bulunuyor.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2023 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 43'e, Diyarbakır annelerinden evladına kavuşan aile sayısı ise 42'ye yükseldi.

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