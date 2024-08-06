Bursa'da ilginç olay: 2 numara büyük giydiği ayakkabıyla kurtuldu
Bursa'da seyyar satıcılar arasında silahlı kavga çıktı. Ayağına mermi isabet eden kişi, giydiği 2 numara büyük ayakkabı sayesinde yara almadan kurtuldu.
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Osmangazi'nin Tahtakale Mahallesi'ndeki semt pazarında seyyar satıcılık yapan K.D. (62) ile K.İ. arasında 'yer meselesi' yüzünden tartışma çıktı.
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Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken K.İ., K.D.'ye doğru 2 el ateş açtı.
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Mermilerden biri K.D.'nin ayakkabısının burnuna isabet etti.
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K.D.'nin normalde 42 numara giydiği anacak 44 numara ayakkabının ayağında olması nedeniyle saldırıda yaralanmadı.
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Olay sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, şüpheli K.İ.'yi aynı mahallede yaklaşık 3 dakika sonra olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte yakaladı.
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K.İ. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.