Cumhuriyet Savcısı ve ailesi darbedildi iddiası! 1 tutuklama

Ordu Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında ve medya organlarında "Mekanda boş yer olmamasına sinirlenen Cumhuriyet Savcısı, mekanın sahibi ve çalışanlarını gözaltına aldırdı" şeklinde paylaşım ve haberlerin yer aldığı belirtilerek, konuya ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasının uygun görüldüğü ifade edildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca ve ailesine yönelik saldırıyı kınadı. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Ordu'nun Aybastı ilçesindeki bir restoranda fiziksel saldırıya uğrayan Ünye Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kime olursa olsun ve boyutu ne olursa olsun şiddet asla kabul edilemez. Cumhuriyet Savcımızın uğradığı saldırıyı kınıyor, bir daha böyle üzücü olayların tekrar etmemesini diliyorum."

Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası mevkisinde dün saat 20.45'te gerçekleşen olayla ilgili şunlar kaydedildi: "Ünye Cumhuriyet Savcısı'nın ailesi ile birlikte lokantaya gittikleri, lokanta çalışanları tarafından servis süresi olarak her seferinde farklı süre verilmesi üzerine Cumhuriyet Savcısı ile işletme sahibi arasında bu husustan kaynaklı tartışma yaşandığı, tartışma esnasında işletme çalışanlarının Ünye Cumhuriyet Savcısı'nın üzerine yürüdükleri ve yumruk attıkları, saldırı esnasında Cumhuriyet Savcısı'nın kayınvalidesinin ve kucağında bulunan 9 aylık bebeğinin yere düşerek yaralandıkları, olaya ilişkin Aybastı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile kamera kayıtları ve tanık beyanlarından olaya karıştıkları tespit edilen 3 şahıs gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri usul ve yasa çerçevesinde hassasiyetle yürütülmektedir."

Öte yandan gözaltına alınan Erkan G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Abdüssamed A. hakkında ise konutu terk etmeme ve adli kontrol kararı verildi. Ercan G. de savcılıktaki ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Diğer taraftan olay sırasında yere düşerek kafasından yaralanan 9 aylık bebeğin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ünye Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca, olayın çarpıldığını belirterek. "Kimseyi tehdit ya da hakaret etmedim'' dedi. Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığından olayla ilgili yapılan açıklamada ise restoranda servis süresi konusunda çıkan tartışmada Savcı Koca'nın ailesi ve 9 aylık bebeğinin darbedildiği belirtilerek, "Aybastı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile kamera kayıtları ve tanık beyanlarından olaya karıştıkları tespit edilen 3 şahsın gözaltına alındığı, soruşturma işlemlerinin usul ve yasa çerçevesinde hassasiyetle yürütüldüğü kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadeleri yer aldı.

Savcı Mücahit Şamil Koca olay anını anlattı. Savcı Koca, "Tavsiye üzerine dün akşam 20:40'ta Güleç restorana gittim. Dönüş için zamanımız kısıtlı olduğundan siparişimizin çıkmasının kaç dakika süreceğini sordum. Bir çalışan 20 dakika dedi. İlerledik üst kata çıkalım dedik. Bu esnada çalışanların tavırları agresifti, belki de yorgunlardır bilmiyorum ancak asla isimleri gibi 'Güleç' değillerdi. 'Üst katta temizlik var' dediler 'Alt katta şu masaya oturun' diye yer gösterdiler. Yine tamam dedim oraya doğru ilerledim. Arkadan bir kasiyer '30 dakika sürer' dedi. Bir yandan dürüstlük yapıyor bir yandan da hazırlanma dakikası 20'den 30'a çıkınca, ben de 30'a da 40'a da 50'ye de çıkar diye düşündüm, daha sonrasında buradan vazgeçip dışarıya çıktık, ancak tavsiye üzerine geldiğim için mekanın da kalabalık olmasıyla 'demek ki en güzeli burası' diye düşünerek buraya tekrar girmek istedim. Daha önce dedikleri masaya hiçbir şey söylemeden oturmaya yeltendik. Tam oturacağız bir çalışan geldi, 'Sipariş verecek misiniz?' diye sordu. Siparişin süresinin 1 saat süreceğini söyledi. Ben de 'Dalga mı geçiyorsunuz 2 dakika önce çıktım 20 dakika 30 dakika diyordunuz' dedim. O ana kadar savcı olduğuma dair hiçbir şey söylemedim. Olay beni de sinirlendirdi. Buranın sahibi kim diye sordum. Mekan sahibine "Ben Ünye savcısıyım beni Aybastı karakolundan tavsiye ettikleri için buraya geldim dalga mı geçiyorsunuz?" dedim. O esnada iş yeri sahibi 'Sen savcıysan ben de bilmem neyim' niye savcı olduğunu söylüyorsun ki gibisinden cümleler sarf etti ortam gerildi üzerime de yürümeye başlayınca ben olay büyümesin diye dışarıya çıktım" diye konuştu.

Olayların işletme dışında da devam ettiğini belirten Savcı Koca, "Yayılan videoda da gözüküyor. Dışarıya çıkınca orada önlüklü beyefendi vardı ona sitem ettim 20-30 saniye konuştuk. Daha sonra o da üzerime yürümeye başladı. Zaten benim tavırlarımdan belli bir şeyden anlatmaya çalışır şekilde el kol hareketi yapıyorum. Hiçbir şekilde hakaret etmedim. Kasadakilere dedim sadece savcıyım diye. Dışarıdaki adama savcıyım da demedim o da üzerime yürümeye başladı sonra arbede çıktı ve kendi nereden geldiğini dahi görmediğim bir şekilde sağdan kulağıma yumruk yedim. Arkaya doğru sendeledim. Bu sefer de kayınvalidem ve 9.5 aylık çocuğum, 1,5 metreden yere düştü. Bu zamana kadar fotoğrafını WhatsApp durumunda bile yayınlamadığım çocuğumun fotoğrafını şimdi maalesef mağduriyetimin giderilmesi adına her yere yaymak zorunda kaldım. Elimi kaldırdım ne yapıyorsunuz diye yakındım hemen jandarmayı aradım. "Bizi darp ediyorlar" dedim. O esnada 20 dakikaya yakın başka bir dükkanda da mahsur kaldım. "9 aylık bebeğe bunu yapmaya utanmıyor musunuz" diye söylendim" ifadelerini kullandı.

"JANDARMAYA TALİMAT VERMEDİM, MAĞDURİYETİMİN GİDERİLMESİNİ İSTEDİM"

Jandarma olay yerine gelince yanlarına gittiğini belirten Savcı Koca, "'Bakın' dedim bana saldıranlara, 'savunmasızken vurabiliyorsunuz, hadi şimdi de yapın. Allah'ınız yok mu çocuğa vuruyorsunuz' dedim. "Herkesin içinde ağzıma s..."dedim. İnsanların içinde o gerginlikte bunu yanlış anladılar bize küfür ediyorsun dediler. Kimseye küfür etmedim bunu sinirli bir şekilde söyledim ancak küfür etmedim. Kimseye hakaret de etmedim. Kolluk kuvvetine talimat da vermedim. Sadece burada mağdur olduğum için nöbetçi savcının dediklerini yapın beni buradan sağ salim uzaklaştırın dedim başka herhangi bir talimatta da bulunmadım" cümlelerine yer verdi.

"OLAYIN ÇARPITILACAĞINI BİLİYORDUM AMA BU KADAR BEKLEMİYORDUM"

Savcı Koca, açıklamalarına şöyle devam etti;

"Olayın ardından videolar ortaya çıkınca kendi kendime 'Bu olay çarpıtılır' diye düşündüm ve öyle de oldu. Basında 'Sipariş geç kaldı diye 15 kişiye gözaltına aldı', ya da 'Yer bulamadığı için 15 kişi gözaltına aldı' gibi yalan haberler çıktı. Sadece güvendiğim insanlara olayın fotoğraf ve videolarını atıp olay bu şekilde oldu diye açıklama yaptım. Herhangi bir şekilde bu söylenenlerle alakalı bir durum gelişmedi. Böyle bir linç bekliyordum ama bu kadar olacağını beklemiyorum. Şok halindeyim. Telefondan başımı kaldıramıyorum. Bilgisayarımı dahi açamadım. 400-500 tane mesaj geldi, 300 tane arama var belki de hiçbirisine dönemiyorum. Kimseyi tehdit ya da hakaret etmedim. Sadece sinirle masalarına vurarak kızgın bir şekilde 'Yazıklar olsun' minvalinde söylemlerde bulundum. 'Demin masumlara savunmasızlara vurmak kolaydı hadi şimdi vurun' şeklinde serzenişte bulundum" dedi.

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"MANİPÜLATİF HABER VE PAYLAŞIMLAR"

Yargıda Birlik Derneğince, Ordu'da, "Cumhuriyet savcısının tartıştığı mekan sahibi ile çalışanlarını gözaltına aldırdığı" iddialarının kamuoyunu yönlendirme amaçlı manipülatif haber ve paylaşımlar olduğu belirtilerek, yaşanan olayda savcının ailesini koruma amacıyla hareket ettiği bildirildi.

Dernekten yapılan açıklamada, Ordu'nun Aybastı ilçesi Perşembe Yaylası mevkisinde dün meydana gelen olay üzerine bazı medya organları ile sosyal medyada, "mekanda boş yer olmamasına sinirlenen cumhuriyet savcısının mekanın sahibi ve çalışanlarını gözaltına aldırdığı" yönünde haberlerin yer aldığı anımsatıldı.

Ünye Cumhuriyet Savcısı'nın ailesiyle lokantaya gittiği, lokanta çalışanları tarafından servis süresi olarak her seferinde farklı süre verildiği aktarılan açıklamada, bunun üzerine tartışma yaşandığı belirtildi.

Tartışma esnasında işletme çalışanlarının savcının üzerine yürüdükleri ve yumruk attıkları, saldırı esnasında savcının kayınvalidesinin ve kucağında bulunan dokuz aylık bebeğinin yere düşerek yaralandıkları aktarılan açıklamada, "Olaya ilişkin Aybastı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile kamera kayıtları ve tanık beyanlarından olaya karıştıkları tespit edilen 3 şahsın gözaltına alındığı, soruşturmada şüphelilerden birinin tutuklandığı, bir şüpheliye ev hapsi tedbiri uygulandığı öğrenilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Yaşanan olayda Savcı'nın ailesini korumaya çalıştığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hal böyleyken ailesini koruma amacıyla hareket eden meslektaşımızı zan altında bırakan ve kamuoyunu yönlendirme amaçlı manipülatif haber ve paylaşımların kabulü mümkün değildir. Yargıda Birlik Ailesi olarak yanında olduğumuz meslektaşımıza ve yakınlarına yaşadığı üzücü olayla ilgili olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hukuki sürecin hassasiyetle yürütülmesi için yakın takipte olduğumuzu kamuoyunun bilgilerine sunuyoruz."