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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig 2. Lig'de ilk hafta tamamlandı - Futbol Haberleri

        2. Lig'de ilk hafta tamamlandı

        TFF 2. Lig'in 2023-2024 sezonunun ilk haftası bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 00:34 Güncelleme: 28.08.2023 - 00:34
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        2. Lig'de ilk hafta tamamlandı
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        Ligde Beyaz ve Kırmızı Grup'ta yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:,

        Beyaz Grup:

        Adıyaman FK-Diyarbekirspor: 1-2

        Serik Belediyespor-Hes İlaç Afyonspor: 1-0

        Kırşehir Futbol SK-Esenler Erokspor: 1-3

        Weecoins Kırklarelispor-1461 Trabzon FK: 0-0

        Altınordu-Nazilli Belediyespor: 2-3

        Bursaspor-Yeni Mersin İdmanyurdu: 1-1

        Bucaspor 1928-Bitexen Vanspor: 0-1

        Kırmızı Grup:

        Karaman FK-Menemen FK: 0-1

        Etimesgut Belediyespor-GMG Kastamonuspor: 1-2

        İskenderunspor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor: 0-1

        Uşakspor-Düzcespor: 1-2

        Belediye Derincespor-Sarıyer: 1-0

        Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-1

        Amed Sportif Faaliyetler-Denizlispor: 2-0

        Anagold 24Erzincanspor-İnegölspor: 1-0

        Isparta 32 Spor-Somaspor: 1-2

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