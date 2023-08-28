2. Lig'de ilk hafta tamamlandı
TFF 2. Lig'in 2023-2024 sezonunun ilk haftası bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.
Ligde Beyaz ve Kırmızı Grup'ta yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:,
Beyaz Grup:
Adıyaman FK-Diyarbekirspor: 1-2
Serik Belediyespor-Hes İlaç Afyonspor: 1-0
Kırşehir Futbol SK-Esenler Erokspor: 1-3
Weecoins Kırklarelispor-1461 Trabzon FK: 0-0
Altınordu-Nazilli Belediyespor: 2-3
Bursaspor-Yeni Mersin İdmanyurdu: 1-1
Bucaspor 1928-Bitexen Vanspor: 0-1
Kırmızı Grup:
Karaman FK-Menemen FK: 0-1
Etimesgut Belediyespor-GMG Kastamonuspor: 1-2
İskenderunspor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor: 0-1
Uşakspor-Düzcespor: 1-2
Belediye Derincespor-Sarıyer: 1-0
Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-1
Amed Sportif Faaliyetler-Denizlispor: 2-0
Anagold 24Erzincanspor-İnegölspor: 1-0
Isparta 32 Spor-Somaspor: 1-2