2 gündür haber alınamayan yaşlı kadının cansız bedeni bulundu

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Muğla'nın Milas ilçesi, Dere Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Ayşe Demir, 15 Ekim Salı günü sabah erken saatlerde evinden ayrıldı. Demir'in uzun süre eve geri dönmemesi üzerine yaşlı kadının sağlık durumundan endişelenen yakınları kendi imkanları ile bir süre Ayşe Demir'i aradı.

ARAMALAR SONUÇ VERMEDİ

Yakınları aramaların sonuç vermemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma komando birlikleri, AFAD ve AKUT arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Dere Mahallesi ve çevresinde arama çalışmaları başlattı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU Ayşe Demir yapılan araştırmalar neticesinde öğle saatlerine doğru, dağlık bir arazide, zeytin ağacının altında ölü olarak bulundu. Demir'in ölüm haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğulurken, yaşlı kadının cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Soruşturma hala devam ediyor.