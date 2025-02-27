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        Haberler Gündem Güncel 2 gün üst üste kablolarda patlama | Son dakika haberleri

        Sultangazi'de 2 gün üst üste yer altındaki kablolarda patlama

        İstanbul'un Sultangazi ilçesinde aynı cadde üzerinde iki gün üst üste yer altı kablolarında patlama meydana geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 18:40 Güncelleme: 27.02.2025 - 18:40
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        2 gün üst üste kablolarda patlama
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        İstanbul'un Sultangazi ilçesinde 2 gün üst üste yer altındaki kablolarda patlama yaşandı.

        Olay, dün öğle saatlerinde Malkoçoğlu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda yaşandı. DHA'nın haberine göre, caddede bulunan yer altı kablolarında henüz bilinmeyen bir nedenle peş peşe patlama meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinleri, ekipler gelinceye kadar yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale etti. Yoldan geçenlerin etkilenmemesi için palet ve dubalarla önlem alındı.

        Uğur Mumcu Mahallesi'nde de sokak arasında bulunan yer altı elektrik kablolarında yangının ardından patlamalar yaşandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde elektrik tellerinde meydana gelen patlama anları da cep telefonu kamerasına yansıdı.

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