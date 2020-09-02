İşte son koronavirüs tablosu

Koronavirüs vaka sayısı kaç? Bugün koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Dün akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, son corona virüs tablosunu duyurdu. Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün 109 bin test yapıldı ve yeni vaka sayısı 1572 oldu. 2 Eylül 2020 Corona Türkiye tablosu ise henüz açıklanmadı.

CORONAVİRÜS TABLOSU 2 EYLÜL NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Coronavirürüs tablosu her akşam saat 20.00 sularında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanıyor. Son 24 saate ait verilerin olduğu 2 Eylül koronavirüs tablosu açıklanır açıklanmaz detaylar haberimizde yer alacak.

1 EYLÜL 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU - SAĞLIK BAKANLIĞI

1 Eylül Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün akşam resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruldu. Bakan Koca "Kayıplarımızın ve ağır hastalarımızın sayısını azaltacak olan da bitirecek olan da tedbirlere tam uyumdur. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız. Güç tedbirde." dedi.

6 BİN 417 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 271 BİN 705

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 109 bin 443 testten 1572'si pozitif çıktı, 47 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 271 bin 705 oldu. Toplamda 6 bin 417 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 991 olurken, toplamda 245 bin 929 hasta da iyileşti.

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SAĞLIK BAKANI KOCA BİLİM KURULU TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMA YAPACAK

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplandı.

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın toplantısı düzenleyecek.

Türkiye'de son 24 saatte 1572 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 47 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 271 bin 705 ve can kaybının 6 bin 417 olduğu açıklandı.