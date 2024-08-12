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        Haberler Gündem Güncel 2 dönüm karpuzu vatandaşlara ikram ediyor | Son dakika haberleri

        Karabüklü çiftçi, 2 dönüm karpuzu vatandaşlara ikram ediyor

        Karabük'ün Eflani ilçesinde yaklaşık 800 rakımdaki 2 dönüm alanda çeşitli yörelerden getirdiği fidelerle karpuz yetiştiren Sebahattin Yalçın, ürünleri vatandaşlara ikram ediyor. Yalçın, "Bu yıl bahçemde 4 çeşit karpuz yetiştirdim. Seneye 3 dönüm alanda üretim yapmayı hedefliyorum" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 13:39 Güncelleme: 12.08.2024 - 13:39
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          Karabük'ün Eflani ilçesi Ovacalış köyünde yaşayan Sebahattin Yalçın, çeşitli yörelerden getirttiği fidelerden yetiştirdiği karpuzların hasadını gerçekleştirdi.

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          Yetiştirdiği karpuzları köylülere ikram eden Yalçın, karpuz yetiştirmeye geçen yıl başladığını söyledi.

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          Karpuzların yaklaşık 800 rakımda yetiştiğini görünce bu yıl daha büyük alanda ekim yaptığını belirten Yalçın, "Bu yıl karpuzlarımız çok güzel oldu. Karpuzu teşvik amacıyla yaptık. Biz bunu başardığımızı düşünüyoruz. Yaklaşık 15.5 kilogramlık karpuz elde ettik. Karpuzların ortalama kiloları 8 ila 12 arasında. Toplam 2 dönüm alanda karpuz yetiştirdim. 350 karpuz fidesi diktim." dedi.

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          Yalçın, 15.5 kilogram gelen en büyük karpuzu BAL Ligi ekiplerinden ASD Eflanispor için açık artırma ile 15 bin liraya sattıklarını ifade ederek, "Kulübün gelirlerine faydası olması amacıyla başka karpuzlar da sattım. Karpuzları gelir amaçlı satmıyorum. Köylülerimize ikram ediyorum. Cuma günleri cami önünde tattırıyorum. Yoldan geçenlere de karpuzlarımızdan ikram ediyoruz." diye konuştu.

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          Bu yılki verimin çok güzel olduğunu vurgulayan Yalçın, "Amacım Eflanili üreticileri karpuz yetiştirmeye teşvik etmek. Bu yıl bahçemde 4 çeşit karpuz yetiştirdim. Seneye 3 dönüm alanda üretim yapmayı hedefliyorum" ifadelerini kullandı.

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          Yalçın, tarlada hasat şenliği de yaptıklarını kaydetti.

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