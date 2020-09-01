2 doktor daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) dünya genelinde yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Virüsle savaşın en ön cephesinde ise sağlık çalışanları yer alıyor. Ancak Covid-19 gece gündüz demeden hastalara şifa veren elleri, hekimleri de hayattan koparıyor.
Dün Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesinde çalışan, Iğdır Eski İl Sağlık Müdürü Dr. Nevruz Erez ve Şanlıurfa Göçmen Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Muhanned Mushavah, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Dr. Nevruz Erez ve Dr. Muhanned Mushavah'ın vefat haberini Türk Tabipleri Birliği Twitter hesabından duyurdu.
15 AĞUSTOS'TAN BU YANA HAYATINI KAYBEDEN HEKİM SAYISI 7 OLDU
15 Ağustos tarihinden bu yana hayatını kaybeden doktor sayısı 7'ye yükseldi. Dr. Abdurrahman Demir, Dr. Engin Ünaldı, Uzm. Dr. Ahmet Aydın Şener, Prof. Dr. Refik Çaylan, Dr. Turgut Erkutlu da geçtiğimiz haftalarda koronavirüs nedeniyle hayatlarını yitirmişti.
— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) August 31, 2020
— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) August 31, 2020
TÜRKİYE'DE İLK KORONAVİRÜS VAKASINA BAKAN PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU DA HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Türkiye'de ilk koronavirüs vakasına bakan İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk doktor olmuştu. Prof. Dr. Taşçıoğlu, 16 Mart'ta koronavirüs tanısıyla tedavi altına alınmıştı fakat 15 günlük yoğun bakım mücadelesinin ardından Covid-19'a yenik düşerek sevenlerini yasa boğmuştu.
COVID-19'DAN HAYATINI KAYBEDEN DOKTORUN SON MESAJI GÖZYAŞLARINA BOĞMUŞTU!
Aile Hekimi Dr. Yavuz Kalaycı da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Dr. Kalaycı'nın "Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?" dediği son mesajı ortaya çıkmıştı. Dr. Yavuz Kalaycı, annesi ve babasını da koronavirüs nedeniyle kaybetmişti.
DR. ALİ İHSAN BULUT DA COVID-19 YÜZÜNDEN YAŞAMINI YİTİRDİ
Türk Tabipler Birliği, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ali İhsan Bulut da koronavirüse yakalanaması sonucu hayatını kaybetmişti.
UZUN YILLAR DOKTORLUK YAPAN DR. NİHAT DAYANIKLI DA KORONA NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde uzun yıllar doktorluk yapan Dr. Nihat Dayanıklı da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden hekimlerden biri oldu. Hastanenin Üroloji Kliniği Başasistanı olarak görev yapan iki çocuk babası Op. Dr. Dayanıklı, üç hafta süren tedavi sürecinin ardından tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.
DOKTOR KARDEŞLER DE COVID-19 NEDENİYLE HAYATA GÖZLERİNİ YUMMUŞLARDI
İzmir'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 59 yaşındaki İşyeri Hekimi Dr. Muharrem İdiz'den sonra, kendisi gibi doktor olan kardeşi Nuri İdiz de aynı hastalıktan yaşamını yitirmişti.
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