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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: 2 aylık Buğlem, balkondan düşüp ölmüştü! Annesi tutuklandı!

        2 aylık Buğlem, balkondan düşüp ölmüştü! Annesi tutuklandı!

        Çorum'da, 2'nci kattaki evlerinin balkondan düşüp hayatını kaybeden 2 aylık Buğlem E.'nin gözaltına alınan 26 yaşındaki annesi Eda Nur E., tutuklandı. Eda Nur E.´nin akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 14:40 Güncelleme: 20.09.2023 - 14:40
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        2 aylık Buğlem, balkondan düşüp ölmüştü! Annesi tutuklandı!
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        Çorum'da olay, dün sabah saatlerinde Ulukavak Mahallesi Köprübaşı 17. Sokak´ta meydana geldi. 2 aylık Buğlem E., 2'nci kattaki evlerinin balkonundan düştü.

        KAFATASINDA KIRIKLAR OLUŞMUŞ

        DHA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan, kafatasında kırıklar olan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        OLAY ANINI HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

        Olay sonrası polis, anne Eda Nur E.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eda Nur E., savcılıktaki ifadesinde psikolojik tedavi gördüğünü, ilaç kullandığını ve olayın nasıl olduğunu hatırlamadığını söyledi.

        ANNE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Eda Nur E., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Mahkeme, Eda Nur E.´nin akli dengesinin yerinde olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu´na gönderilmesine karar verdi.

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        #çorum
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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