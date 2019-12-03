2 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI

Tüm kanallara ait reyting sonuçlarını haberimizde bulabilirsiniz. Reyting sonuçları günlük olarak yayınlanmaktadır. Peki, Çukur mu, Yasak Elma mı, Zalim İstanbul mu, MasterChef Türkiye mi, Kim Milyoner Olmak İster mi reytinglerde birinci oldu? İşte, 2 Aralık 2019'a ait reying sonuçları