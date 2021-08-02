Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Sorusu araştırılıyor. Türkiye'nin pek çok ilinde elektrik kesintisi yaşanıyor. İşte Ankara elektrik kesintisi hakkında...

2 AĞUSTOS ANKARA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok ilinde gerçekleşen elektrik kesintisinin iletim hatlarından kaynaklı olduğu bildirildi. Arızaya müdahale edilmekte olup en kısa sürede onarım sağlanacağı açıklandı.

BAŞKENT EDAŞ ELEKTRİK ARIZA SORGULAMA

BEDAŞ, EDAŞ ÇÖKTÜ MÜ?

İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu birçok kentte elektrik kesintileri yaşanıyor. Öte yandan BEDAŞ, CK Enerji Boğaziçi Elektrik ve EDAŞ gibi sitelere de erişim sağlanamıyor.

Ancak telefondan186'yı arayarak arıza bilgisi alabilirsiniz. Alo 186 Çağrı Merkezi, Başkent EDAŞ’ın 3.2 milyon müşterisine arıza ve kaçak ihbarlarının alınması, elektrik açma ve kesme konusunda bilgilendirme, borç sorgulama, fatura itirazları, şikayet yönetimi ve bilgi güncelleme gibi konularda hizmet veriyor.