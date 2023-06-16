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Peki, özellikle belirli bir yaşın üstündekiler yaşlarını nasıl hesaplayacak? Bu soruya cevap aradığınızın farkındayız. Kimi zaman yanımızda hesap makinesi tarzı hesaplayıcı araçlar olmamaktadır. Bu sebeple en sağlıklı sonucu dört işlemden alabiliriz. 1952 doğumlu kaç yaşında olduğu merak edilen sorulardan birisidir. 1952'de doğan birisi bugün kaç yaşındadır? 2023 ve 2024 yılındaki yaşı kaçtır? gibi öne çıkan soruların cevaplarına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

1952 Doğumlu Kaç Yaşında Olur?

1952 tarihi için içinde bulunduğumuz tarihi ele alırsak yakın bir tarih olduğunu söyleyemeyiz. 1952 yılı günümüze oranla epey uzak bir tarihtir. Dolayısıyla bu tarihte doğanlar günümüzün anneannesi, babaannesi ya da dedesidir. 1952 yılında doğan yaşlılarımız kimi zaman yaş hesaplaması konusunda kafa karışıklığı yaşayabilmektedirler. Genellikle bu noktalarda torunlarından ve yakınlarından yardım alma gereği duyarlar. Oysa yaş hesaplamasının oldukça pratik bir yolu vardır. Tek yapmanız gereken içinde bulunduğunuz yıldan doğum yılınızı çıkarmaktır. 1952 yılında doğanlar günümüzde 71 yaşında olmaktadır.

1952'de Doğan Birisi Bugün Kaç Yaşında?

Belirli bir yaşın üstündekiler hesap konusunda sıkıntıya düşebilirler. Bunun sebebi hem yaş alma hem de dört işlemin tam olarak bilinmemesi olabilmektedir. Bu sebeple dört işlemi bilmek yaş hesaplaması için büyük önem teşkil eder. 1952 tarihinde doğan kimsenin bugün yaşı 71’dir.

1952 Doğumlu Birisi 2024'te Kaç Yaşında Olur?

Genellikle içinde bulunduğumuz yıldan ziyade gelecek yılları da hesaplama işine girişiriz. Bunun sebebi kaç yaşında hangi sene içerisinde yer alacağımızın kaba bir tahminidir. Bu sebeple henüz içinde bulunduğumuz yıl bitmeden gelecek yılın telaşına kapılabiliriz. Hesap yaparken kalem, kâğıt ya da hesap makinesinden faydalanabiliriz. 1952 doğumlu kimse 2024 yılında 72 yaşında olacaktır.

Yaş Nasıl Hesaplanır?

Yaş hesaplamasının nasıl yapıldığı gözünüzü korkutmasın. Yaş hesaplaması için dört işlemi bilmek toplama ve çıkarma işlemlerine hâkim olmak yeterlidir. 2023 yılından 1952 yılını çıkardığımızda 71 sayısını elde ederiz. Bu 1952 doğumlu birisinin 2023 yılında 71 yaşında olduğunu gösterir. Hesaplama için yapmamız gereken bulunduğumuz yıldan doğum yılımızı çıkarmaktır.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram