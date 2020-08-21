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1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında gerekli önlemler alınarak son hız devam ediyor.

Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında yapımı devam eden köprünün, 318 metre yüksekliğindeki kulelerinin zirvesinden yeni görüntüler ortaya çıktı.

Fotoğraflarda, köprünün inşaat çalışmaları ve şantiye sahası 318 metre yükseklikten görülüyor. Kulelerin temeli yaklaşık 40 metre derinlikte, deniz tabanında konumlandırılırken, çelik kule yüksekliği 318 metreyi buluyor.

TEMELİ 2017'DE ATILMIŞTI

1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, 18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılmıştı.

Körünün temelinin hemen ardından Sütlüce'de kurulan şantiyede, kuru havuzda neredeyse her biri 1'er futbol sahası büyüklüğündeki 2 kule kesonu inşa edildi.

Denizin dibine çakılan demir kazıkların üzerine geçen yılın Mayıs ayında batırılan kule kesonları üzerine ilk bloklar, Ağustos ayında konuldu ve kırmızı-beyaz renkleriyle Türk bayrağını simgeleyen köprü ayakları yükselmeye başladı. Aradan geçen 9 aylık sürede 318 metre yüksekliğindeki köprü ayakları tamamlandı.

Gelibolu yakasındaki köprü ayaklarına 32'nci blokların montajının yapılmasının ardından Lapseki yakasında köprü ayağına son blokun montajı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferans ile katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Öte yandan, köprünün bağlantı yollarındaki çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor. Malkara'dan Lapseki'ye kadar uzanan otoyol çalışmaları sürdürülürken, Lapseki yakasında 680, Gelibolu yakasında 365 metrelik yaklaşım viyadüklerinin ayakları da tamamlandı.

ORTA AÇIKLIĞI 2023 METRE

1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü unvanına sahip olacak.

Köprünün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak.

318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak.

Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metre olacak.

2x3 trafik şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak.

18 MART 2022'DE HİZMETE AÇILACAK

Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil),4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.

1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak, hizmete açılacak. Çanakkale Boğazı, köprü sayesinde 6 dakikada geçilebilecek.