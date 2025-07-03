191 Neyin Numarası? 191 Numarası Kimin, Neden Arar?

191 Neyin Numarası?

Teknolojinin gelişmesinin en büyük yararlarından biri de cep telefonlarımız ile pek çok işimizi hızlıca halledebiliyor olmamız. Ancak cep telefonları kolaylık sağlasa da gün içinde çokça aldığımız çağrılar bazen yorucu hale gelebiliyor. Bilinmeyen numaradan alınan her çağrıda kim tarafından arandığımız sorusunu dile getiriyoruz. Bu numaralardan biri de 191… Ancak tahmin edeceğiniz üzere birçok kısa numarada olduğu gibi bu üç haneli hatta devlet destekli resmi bir kuruma ait. Özellikle bu numaradan aranan vatandaşlar, 191 neyin numarası sorusuna arama motorlarında cevap arıyorlar. Resmi bir kamu hizmeti sunan telefon hattı söylediğimiz 191’in tam ismi ise ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı’dır. İsminden de anlayacağınızı gibi vatandaşlara madde bağımlılığı konusunda destek hizmeti sunan bu hattın oldukça kritik bir görevi olduğunu söyleyebiliriz. ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyenler, 191 numarası neden arar sorusunu dile getiriyor. 191 numarası neden arar konusunda daha sağlıklı bilgi edinebilmeniz için 191 kimin numarası sorusunu da yanıtlayacağız

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191 Kimin Numarası? 191 neyin numarası diyenler için bu numaranın ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı ismi ile hizmet sunan bir çağrı merkezi olduğunu söyledik. 191 kimin numarası sorusu sorulduğunda ise konu madde bağımlılığı olduğu için karşımıza elbette Sağlık Bakanlığı çıkıyor. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bir hizmet olan ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı’nda bu alanda uzmanlaşmış olan psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları görev yapıyor. Madde bağımlılığı hem kritik hem de hassas bir konu olduğu için bu numarayı arayıp danışan vatandaşların tüm kişisel bilgileri gizli tutuluyor. Etik kuralların ön planda tutulduğu bu uygulamanın amacı, madde bağımlılığı sorunu yaşayan bireylerin herhangi bir çekince duymadan, bu çağrı merkezinden rahatlıkla yardım alabilmeleri… 191 numarası neden arar sorusuna geçmeden önce ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı’nın Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi ve Yeşilay ile koordine içinde çalıştığını söyleyelim. Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi yani kısaca TUBİM, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesi içinde faaliyetlerini sürdüren birimlerden biridir. 2002 yılında uyuşturucuyla mücadele etmek için kurulan birim ve Yeşilay gibi kurumların ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı’na pek çok katkısı bulunur. Bu işbirliği ile amaçlananlar ise madde bağımlılığı konusunda veriler toplamak, toplanan verileri analiz etmek, rapor hazırlamak ve madde bağımlılığını önlemek ya da bu bağımlılıkla mücadele edebilmek için stratejiler geliştirmektir. Peki böyle önemli bir misyon edinmiş olan 191 numarası neden arar? Bu numaradan aranan vatandaşlardan biri de sizseniz eğer muhtemelen geçmişte yaptığınız bir aramaya çağrıya geri dönüş alıyorsunuzdur. Ya da bir yakınınız tarafından 191 arandı ise sizi o nedenle de arayabilirler. Son olarak bakanlık tarafından kamuoyu nabzı ölçme ve farkındalık yaratma gibi amaçlar doğrultusunda anket ya da bilgilendirme çalışmaları gibi sebeplerle de bu numaradan çağrı alabileceğinizi ekleyelim.

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