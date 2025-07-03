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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trump: Fed Başkanı Powell derhal istifa etmeli - İş-Yaşam Haberleri

        Trump: Fed Başkanı Powell derhal istifa etmeli

        ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın derhal istifa etmesi gerektiğini kaydetti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.07.2025 - 07:05 Güncelleme: 03.07.2025 - 07:05
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        Trump: Fed Başkanı Powell derhal istifa etmeli
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        Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, ABD Federal Konut Finansman Ajansı Direktörü William Pulte'nin Kongre'ye "Powell'ın soruşturulması" çağrısında bulunmasına ilişkin haberi paylaştı.

        ABD Başkanı Trump, paylaşımında " 'Bay çok geç' derhal istifa etmeli." ifadesini kullandı.

        Pulte, yaptığı yazılı açıklamada, "siyasi yanlılığı" ve "Senato'da katıldığı oturumdaki yanıltıcı ifadeleri" dolayısıyla ABD Kongresi'ni Powell'ı soruşturmaya çağırmıştı.

        Powell'ın 2,5 milyar dolarlık Fed binası yenilemesi konusunda yalan söylediğini iddia eden Pulte, bunun açık bir görevi kötüye kullanma örneği olduğunu kaydetmişti.

        ABD Başkanı Trump, "faiz oranlarını düşürmekte geç kaldığı" gerekçesiyle Powell'ı birçok kez hedef almıştı.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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