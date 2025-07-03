Netanyahu'nun İngiltere'de eğitim gören oğlunun korktuğu için adını değiştirdiği ortaya çıktı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Avner Netanyahu'nun 2022'de eğitimi için İngiltere'ye gitmeden önce korktuğu için adını değiştirdiği ortaya çıktı.

Yerel basındaki haberlere göre, Avner Netanyahu ismini Avi Segal olarak değiştirdi, bu isimle İngiltere'de üniversite kaydını yaptırdı ve bir daire satın aldı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun muhalefette bulunduğu 2022'de eğitimi için İngiltere'ye giden oğlu Avner'in, yoğun Müslüman nüfusun olduğu bölgede "Netanyahu" soyadıyla tanınma korkusuyla ismini değiştirerek Avi Segal'i kullanmaya başladığı ortaya çıktı.

Yair Netanyahu - Avner Netanyahu (Fotoğraf 2009 yılından)

İsrail kimliğindeki ismini babaannesinin soyadını kullanarak Avi Segal şeklinde değiştiren Avner, ismini ehliyet ve pasaportunda da değiştirdiğini belirterek, Müslümanların yaşadığı bir ülkede o isimle dolaşmaktan korktuğunu söyledi.

Avner Netanyahu, İsrailli yayın kuruluşu Calcalist’e yaptığı açıklamada isim değişikliğinin yasal olduğunu ve İçişleri Bakanlığı'na kaydedildiğini belirtti:

"İsrail İçişleri Bakanlığı’nda kimlik kartımdaki ismi değiştirdim, ardından pasaportumu ve ehliyetimi de. Bu bir paket anlaşma. İsrail ve İngiltere’deki vergi makamlarına gerekli her şeyi bildirdik. Tüm hareketlerim hem burada hem orada tamamen yasaldı"

Yair Netanyahu-Sara Netanyahu-Avner Netanyahu

Şu anda bir danışmanlık şirketinde çalışan Avner Netanyahu, isim değişikliğinin güvenlik kaygıları nedeniyle yapıldığını da söyledi. O dönemde babası muhalefet lideriydi ve yurt dışında eğitim görürken Şin Bet’ten (İsrail iç güvenlik servisi) koruma talebi reddedilmişti.

İngiltere'den Avi Segal adıyla 502 bin sterline daire aldığı ortaya çıkan Avner'in satın alım işlemini nakit olarak yaptığı, daha sonra Oxford Üniversitesinde yüksek lisans eğitimine babasıyla olan bağlantısını gizleyerek başladığı ve okuldaki kayıtlarda da isminin Avi Segal olarak geçtiği ifade edildi.

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İsrail yasalarına göre, yurt dışından alınan ve değeri 2 milyon İsrail şekelinin altında olan mülkler için vergi dairesine bildirim yapılmasına gerek olmadığı belirtilen haberde, Avner'in sterlinin şekele karşı en zayıf olduğu dönemde aldığı dairenin fiyatının 1,97 milyon şekele tekabül etmesi nedeniyle bildiriminin yapılmadığı vurgulandı.

Daireyi aldığı kaynak kendisine sorulan Avner'in kaynağın ailesi olduğunu söylediği aktarıldı.