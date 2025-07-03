Çeşme'deki yangın ikinci gününde! İzmir-Çeşme Otoyolu'nda Çeşme ve İzmir yönünde ulaşıma kapanan mevkiler var! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor! | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

Çeşme'deki yangın ikinci gününde! İzmir-Çeşme Otoyolu'nda Çeşme ve İzmir yönünde ulaşıma kapanan mevkiler var! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor! | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

İzmir'in Çeşme ilçesinde tarım arazisinde çıkıp, ormana yayılan yangına müdahale, 2'nci gününde de sürüyor.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İzmir Çeşme ve Ödemiş'teki orman yangınlarına karşı havadan ve karadan mücadelenin 6 uçak, 16 helikopter ve kara gücüyle sürdüğünü duyurdu.

📍 İzmir Çeşme ve Ödemiş’te orman yangınlarına karşı karadan ve havadan topyekûn mücadele veriyoruz.



✈️ 6 uçak

🚁 16 helikopter

🚒 Kara gücümüz



👨‍🚒 #OrmanınKahramanları’yla birlikte Yeşil Vatan için görevdeyiz. pic.twitter.com/eq4Zk0ihcN — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 3, 2025

OTOYOL VE BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

İzmir'in Çeşme ilçesinde dün ziraat alanında başlayıp ormana ve makiliğe sıçrayan yangın nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor. İzmir-Çeşme Otoyolu'nda Çeşme yönünde Zeytinler gişeleri, İzmir yönünde ise Alaçatı gişeleri mevkilerinde yol ulaşıma kapatıldı.

Eski Çeşme Yolu'nda da Çeşme'den Urla yönünde Kutlu Aktaş Barajı, Urla'dan Çeşme yönünde ise Zeytinler Kavşağı mevkilerinde araç geçişlerine izin verilmiyor.

Çeşme'ye ulaşımın İYTE kavşağından Karaburun ve Ildır güzergahı üzerinden sağlandığı bildirildi. (AA)

DHA'nın haberine göre Çeşme'nin Ildır Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde, dün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

Fotoğraf: DHA Alevler rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait çok sayıda uçak, helikopter, arazöz ve orman personeli sevk edildi. Yangının etkilediği Germiyan, Karaköy, Nohutalan, Reisdere mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edildi. REKLAM Fotoğraf: AA İZMİR-ÇEŞME KARA YOLU KAPATILDI Saatteki hızı yer yer 80 kilometreyi aşan rüzgar, çalışmaları zorlaştırdı. Havanın kararması nedeniyle helikopter ve uçakla müdahaleye ara verilirken, gece boyu söndürme çalışmaları karadan devam etti. Dün akşam saatlerinde İzmir-Çeşme kara yolu da ulaşıma kapatıldı. Kara yolundan yalnızca görevli araçların geçişine izin veriliyor. Fotoğraf: AA HAVADAN MÜDAHALE BAŞLATILDI Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı işçilerin yanı sıra itfaiye ve belediye ekipleri ve STK'lar da yangının söndürülmesi için gece boyunca büyük uğraş verdi. REKLAM Fotoğraf: AA Dün bölgede çalışmaları yerinde inceleyen İzmir Valisi Süleyman Elban, burada yaptığı açıklamada yangının elektrik hattından çıktığının değerlendirildiğini söyledi. Günün aydınlanmasıyla birlikte alevlere 2 uçak ve 6 helikopterle havadan müdahaleye yeniden başlandı.

Fotoğraf: AA ÖDEMİŞ'TE DE YANGIN ÇIKTI AA'da yer alan habere göre İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda da dün çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları gece de devam etti. Fotoğraf: İHA Havanın aydınlanmasıyla hava unsurları da alevlerle mücadeleye destek verdi. Çalışmalar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozer ile yürütülüyor. Çeşme'de yangın! Alevler İzmir-Çeşme otoyoluna yaklaştı Haberi Görüntüle