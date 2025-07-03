Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
İzmir Çeşme'de dün başlayan orman yangını ikinci gününde. Tarım arazisinde çıkıp ormana sıçrayan yangın nedeniyle 4 mahalle tedbir amacıyla tahliye edildi. Bölgede ise saatteki hızı 80 kilometreye kadar çıkan rüzgar, çalışmaları zorlaştırıyor. Öte yandan İzmir-Çeşme Otoyolu'nda Çeşme yönünde Zeytinler gişeleri, İzmir yönünde ise Alaçatı gişeleri mevkilerinde yol ulaşıma kapatıldı
İzmir'in Çeşme ilçesinde tarım arazisinde çıkıp, ormana yayılan yangına müdahale, 2'nci gününde de sürüyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İzmir Çeşme ve Ödemiş'teki orman yangınlarına karşı havadan ve karadan mücadelenin 6 uçak, 16 helikopter ve kara gücüyle sürdüğünü duyurdu.
OTOYOL VE BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI
İzmir'in Çeşme ilçesinde dün ziraat alanında başlayıp ormana ve makiliğe sıçrayan yangın nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor. İzmir-Çeşme Otoyolu'nda Çeşme yönünde Zeytinler gişeleri, İzmir yönünde ise Alaçatı gişeleri mevkilerinde yol ulaşıma kapatıldı.
Eski Çeşme Yolu'nda da Çeşme'den Urla yönünde Kutlu Aktaş Barajı, Urla'dan Çeşme yönünde ise Zeytinler Kavşağı mevkilerinde araç geçişlerine izin verilmiyor.
Çeşme'ye ulaşımın İYTE kavşağından Karaburun ve Ildır güzergahı üzerinden sağlandığı bildirildi. (AA)
DHA'nın haberine göre Çeşme'nin Ildır Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde, dün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.
Fotoğraf: DHA
Alevler rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait çok sayıda uçak, helikopter, arazöz ve orman personeli sevk edildi. Yangının etkilediği Germiyan, Karaköy, Nohutalan, Reisdere mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edildi.
Fotoğraf: AA
İZMİR-ÇEŞME KARA YOLU KAPATILDI
Saatteki hızı yer yer 80 kilometreyi aşan rüzgar, çalışmaları zorlaştırdı. Havanın kararması nedeniyle helikopter ve uçakla müdahaleye ara verilirken, gece boyu söndürme çalışmaları karadan devam etti. Dün akşam saatlerinde İzmir-Çeşme kara yolu da ulaşıma kapatıldı. Kara yolundan yalnızca görevli araçların geçişine izin veriliyor.
Fotoğraf: AA
HAVADAN MÜDAHALE BAŞLATILDI
Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı işçilerin yanı sıra itfaiye ve belediye ekipleri ve STK'lar da yangının söndürülmesi için gece boyunca büyük uğraş verdi.
Fotoğraf: AA
Dün bölgede çalışmaları yerinde inceleyen İzmir Valisi Süleyman Elban, burada yaptığı açıklamada yangının elektrik hattından çıktığının değerlendirildiğini söyledi. Günün aydınlanmasıyla birlikte alevlere 2 uçak ve 6 helikopterle havadan müdahaleye yeniden başlandı.
Fotoğraf: AA
ÖDEMİŞ'TE DE YANGIN ÇIKTI
AA'da yer alan habere göre İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda da dün çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları gece de devam etti.
Fotoğraf: İHA
Havanın aydınlanmasıyla hava unsurları da alevlerle mücadeleye destek verdi.
Çalışmalar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozer ile yürütülüyor.