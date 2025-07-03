Kadın kasiyere yumruk atmıştı... İşte şiddetin gerekçesi!

Bursa'da olay, Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir zincir market şubesinde meydana geldi. Marketten su alan Vedat Kılıç (28), iddiaya göre kasada sıra beklediği için sinirlenerek, kasiyer Kübra K.’ye (29), "Su almak için bu kadar beklenir mi" diyerek tepki gösterdi.

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PARAYI KASİYERE FIRLATTI Parayı kasanın önüne atan Kılıç, kasiyerle tartışmaya devam ederken, Kübra K. de para üstünü aynı şekilde atarak müşteriye verdi.

KADIN KASİYERE SALDIRDI Taraflar arasındaki tartışma devam ederken, para üstünü alıp yere atan Kılıç kasiyere saldırdı. Diğer müşteriler ve çalışanların araya girmesiyle dışarıya çıkarılan Kılıç, tekrar markete girmek istediği sırada, kapıda kendisini engellemeye çalışan Kübra K.’ye yumruk attı. REKLAM

MÜŞTERİ DE SALDIRGANA YUMRUK ATTI Bir başka müşterinin de yumruk atarak karşılık verdiği Kılıç, olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan ve burnunda çatlak oluştuğu tespit edilen Kübra K.’ye, 7 gün iş göremez raporu verildi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI Bu arada olay güvenlik kamerasına yansırken, kamera görüntülerinden kimliği tespit edilen saldırgan, yaşadığı Karacabey ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

'KASTEN YARALAMA, TEHDİT VE HAKARET' Kılıç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Vedat Kılıç, 'Kasten yaralama', 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından tutuklandı. Kadın kasiyerin burnunu kırdı! Dehşet kamerada!