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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri: Kadın kasiyerin burnunu kırdı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Kadın kasiyerin burnunu kırdı! Olay kameraya yansıdı!

        Bursa'da, bir markette kasiyer olarak çalışan genç kadın ile müşteri arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Erkek müşteri tarafından darp edilen kasiyerin burnu kırıldı. Şüpheli gözaltına alındı. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 10:38 Güncelleme: 02.07.2025 - 11:02
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        Kadın kasiyerin burnunu kırdı! Dehşet kamerada!
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        Bursa'da kan donduran olay, Mustafakemalpaşa ilçesi Tahıl Meydanı'nda bulunan markette meydana geldi.

        MÜŞTERİ VE KASİYER TARTIŞTI

        Edinilen bilgiye göre, markette kasiyer olarak görev yapan Kübra A. (31) kasaya gelen müşteriyle tartışmaya başladı.

        PARAYI YERE ATIP TEKME SALLADI

        İHA'daki habere göre kasiyer müşteriye para üstünü fırlatınca tartışma daha da büyüdü. Fırlatılan paralar yere düşünce Vedat K. eğilip almak istedi, bu sırada Kübra A. ise müşterinin olduğu yere tekme atarak parayı almasını engelledi.

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        BURNU KIRILDI ŞİKAYETÇİ OLDU

        Kavgaya dönüşen olayda öfkelenen adam genç kıza yumruk attı. Aldığı darbe sonucu burnu kırılan genç kız, Vedat K.'dan şikayetçi oldu.

        ZANLI GÖZALTINA ALINDI

        Vedat K., Karacabey ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili adli tahkikat devam ederken, olay anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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        #Bursa
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