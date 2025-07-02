Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İliç'te toprak kaymasının ardından hayat neredeyse durma noktasına geldi

        İliç'te toprak kaymasının ardından hayat neredeyse durma noktasına geldi

        Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat 2024'te 9 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilçede hayat neredeyse durdu. Maden ocağı faaliyetlerine son verince ilçeyi ve çevresini besleyen en önemli ekonomik çark dönmez oldu. Habertürk'ten Alihan Tok'un haberi...

        Giriş: 02.07.2025 - 21:44 Güncelleme: 02.07.2025 - 22:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        İliç'te hayat durdu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzincan'ın İliç ilçesinin ekonomik-sosyolojik durumu 'madenden önce' ve 'madenden sonra' özetleniyor. 13 Şubat 2024'te 9 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilçede hayat durdu. Maden ocağı faaliyetlerine son verince ilçeyi ve çevresini besleyen en önemli ekonomik çark artık dönmüyordu. İnsanlar işsiz kaldı, çay ocakları kalabalıklaştı.

        BÖLGENİN KADERİNİ DEĞİŞTİ

        Oysa 2000'li yılların başında yapılan sondaj çalışmaları önce İliç'in sonra bölgenin kaderini değiştirecekti. O sırada farkında değillerdi. İliçliler'in 1960'lı yıllarda beri üzerinde hayvan yetiştirdikleri toprakların altında dünya ekonomisine yön veren madeni yatıyordu: Altın. İliç halkı tarım ve hayvancılığı bırakıp maden ocağında çalışmaya yöneldi.

        REKLAM

        İLİÇ MODERN BİR İLÇE HALİNE GELDİ

        İliç'te maden ocağı açıldıktan sonra doğal olarak herkes rahat hayat yaşadı. Ekonomi düzeldi. İliç'te altın madeni açılmasının ardından ilçenin çehresi tamamen değişti. Türkiye'de çıkarılan altının dörtte biri burada üretiliyordu. Göç aldı. Son 10 yılda İliç'in ekonomisi geçmişte bölgeyle özdeşleşmiş olan peynirden altına dönüştü. Modern bir ilçe haline gelmesi çok sürmedi.

        KAZAYLA SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

        13 Şubat 2024'te 9 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilçede hayat durdu. Maden ocağı faaliyetlerine son verince ilçeyi ve çevresini besleyen en önemli ekonomik çark artık dönmüyordu. Maden ocağında emekli olmayı bekleyen İliç şimdi işsiz kaldı. Çay ocakları işsizlerle kalabalıklaştı. Yakın zamana kadar göç alan belde artık göç vermeye başladı.

        TEKRAR AÇILMASINI İSTİYORLAR

        5 kişinin tutuklandığı kaza sonrası maden ocağında rehabilitasyon çalışması tamamlandı. Bölge halkı ve esnaf madenin tekrar hayata geçmesini bekliyor.

        İLİÇ'TE NE OLMUŞTU

        Erzincan-İliç’teki Çöpler Altın Madeni’nin etrafında biriktirilen toprak 13 Şubat Salı günü saat 14.28 civarında kaydı. 9 işçi toprak altında kaldı.

        Maden faciasında toprak altında kalan dokuz işçiden yedisinin isimleri şöyle: Şaban Yılmaz, Kenan Öz, İbrahim Keklik, Adnan Keklik, Hüseyin Kaya, Ramazan Çimen ve Uğur Yıldız. İşçilerin cansız bedeni zamanla bulundu. Toprak altında kalan 9 işçiden ilkine 53 gün son işçiye ise 116 gün sonra ulaşıldı.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İliç maden kazası
        #İliçte hayat
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polonya 6 milyar dolarlık tank alacak
        Polonya 6 milyar dolarlık tank alacak
        Tesla'da düşüş devam ediyor
        Tesla'da düşüş devam ediyor
        Jhon Duran Nasıl Bir Futbolcu?
        Jhon Duran Nasıl Bir Futbolcu?
        Yusuf'a İtalyan kancası!
        Yusuf'a İtalyan kancası!
        Persepolis'te İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Persepolis'te İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "İlişkimiz devam ediyor"
        "İlişkimiz devam ediyor"
        Kritik rüzgar uyarısı! 3 gün sürecek!
        Kritik rüzgar uyarısı! 3 gün sürecek!
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma! 4 kişi tutuklandı
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma! 4 kişi tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze'de 'ateşkes' ikilemi
        Gazze'de 'ateşkes' ikilemi
        Denizi kendilerinin sandılar
        Denizi kendilerinin sandılar
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Hayatını Orman kaplamış
        Hayatını Orman kaplamış
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        Habertürk Anasayfa