Meteoroloji'den kritik uyarı... İki bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor. Sıcaklık, iç ve kuzey kesimlerde mevsim normallerinin altında, yurdun batı ve güney kıyılarında ortalama sıcaklıkların üzerinde olacak. İşte illerimizde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN VE ARDAHAN'DA KUVVETLİ SAĞANAK
Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BATIDA VE GÜNEYDE SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, yurdun batı ve güney kıyılarında normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGARIN HIZI ORTA KUVVETTE
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Ege kıyıları, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu:
ANKARA: 25, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 29, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 35, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 31, Az bulutlu ve açık
BURSA: 31, Az bulutlu ve açık
BALIKESİR: 31, Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE: 35, Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ: 31, Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR: 26, Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 35, Az bulutlu ve açık
MANİSA: 34, Az bulutlu ve açık
ADANA: 37, Az bulutlu ve açık
ANTALYA: 40, Az bulutlu ve açık
HATAY: 33, Az bulutlu ve açık
ISPARTA: 29, Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR: 26, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 26, Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR: 23, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 24, Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK: 25, Parçalı ve az bulutlu
SİNOP: 28, Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA: 25, Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN: 25, Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor
TRABZON: 22, Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor
RİZE: 22, Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor
ERZURUM: 18, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS: 18, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA: 27, Az bulutlu
VAN: 25, Az bulutlu
DİYARBAKIR: 34, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 32, Az bulutlu ve açık
MARDİN: 32, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 34, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 33, Az bulutlu ve açık