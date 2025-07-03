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        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu İstanbul: Meteoroloji'den kritik uyarı! İki bölgede sağanak | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den kritik uyarı... İki bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor. Sıcaklık, iç ve kuzey kesimlerde mevsim normallerinin altında, yurdun batı ve güney kıyılarında ortalama sıcaklıkların üzerinde olacak. İşte illerimizde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 06:45 Güncelleme: 03.07.2025 - 09:31
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        Meteoroloji'den kritik uyarı... İki bölgede sağanak!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ARTVİN VE ARDAHAN'DA KUVVETLİ SAĞANAK

        Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        BATIDA VE GÜNEYDE SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE

        Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, yurdun batı ve güney kıyılarında normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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        RÜZGARIN HIZI ORTA KUVVETTE

        Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Ege kıyıları, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu:

        ANKARA: 25, Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL: 29, Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR: 35, Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ: 31, Az bulutlu ve açık

        BURSA: 31, Az bulutlu ve açık

        BALIKESİR: 31, Parçalı ve az bulutlu

        EDİRNE: 35, Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ: 31, Parçalı ve az bulutlu

        A.KARAHİSAR: 26, Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ: 35, Az bulutlu ve açık

        MANİSA: 34, Az bulutlu ve açık

        ADANA: 37, Az bulutlu ve açık

        ANTALYA: 40, Az bulutlu ve açık

        HATAY: 33, Az bulutlu ve açık

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        ISPARTA: 29, Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR: 26, Parçalı ve az bulutlu

        KONYA: 26, Parçalı ve az bulutlu

        NEVŞEHİR: 23, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 24, Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK: 25, Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP: 28, Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AMASYA: 25, Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN: 25, Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor

        TRABZON: 22, Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor

        RİZE: 22, Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor

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        ERZURUM: 18, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS: 18, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA: 27, Az bulutlu

        VAN: 25, Az bulutlu

        DİYARBAKIR: 34, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 32, Az bulutlu ve açık

        MARDİN: 32, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 34, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 33, Az bulutlu ve açık

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