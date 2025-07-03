Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

REKLAM advertisement1 ARTVİN VE ARDAHAN'DA KUVVETLİ SAĞANAK Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BATIDA VE GÜNEYDE SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, yurdun batı ve güney kıyılarında normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. REKLAM

RÜZGARIN HIZI ORTA KUVVETTE Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Ege kıyıları, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu: ANKARA: 25, Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL: 29, Parçalı ve az bulutlu İZMİR: 35, Az bulutlu ve açık KOCAELİ: 31, Az bulutlu ve açık BURSA: 31, Az bulutlu ve açık BALIKESİR: 31, Parçalı ve az bulutlu EDİRNE: 35, Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ: 31, Parçalı ve az bulutlu A.KARAHİSAR: 26, Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ: 35, Az bulutlu ve açık MANİSA: 34, Az bulutlu ve açık ADANA: 37, Az bulutlu ve açık ANTALYA: 40, Az bulutlu ve açık HATAY: 33, Az bulutlu ve açık REKLAM ISPARTA: 29, Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR: 26, Parçalı ve az bulutlu KONYA: 26, Parçalı ve az bulutlu NEVŞEHİR: 23, Parçalı ve az bulutlu BOLU: 24, Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK: 25, Parçalı ve az bulutlu SİNOP: 28, Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı AMASYA: 25, Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN: 25, Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor TRABZON: 22, Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor RİZE: 22, Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor REKLAM ERZURUM: 18, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS: 18, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA: 27, Az bulutlu VAN: 25, Az bulutlu DİYARBAKIR: 34, Az bulutlu ve açık GAZİANTEP: 32, Az bulutlu ve açık MARDİN: 32, Az bulutlu ve açık SİİRT: 34, Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA: 33, Az bulutlu ve açık