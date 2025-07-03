"Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
Eskişehir'den havalandıktan sonra Rize- Erzurum sınırında Kaçkar Dağları'nda düşen M20J tipi tek motorlu uçağın enkazına 12.5 saat sonra Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından ulaşıldı. Dünya turuna çıkan pilot Mehmet Demirci'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, Rize'ye götürmek üzere uçağına aldığı yolcu Hicran Kaya ise sağ bulundu. Ekiplerin uçağın enkazına ulaşma anları ve hayatta kalan Kaya'nın el sallaması JAK ekiplerinin kamerasına yansıdı. Kaya, Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Erzurum Valiliği, Kaya'nın durumunun orta-kötü olduğunu ve hayati riskinin devam ettiğini açıkladı
Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinden, Rize-Artvin Havalimanı’na gitmek için havalanan M20J tipi tek motorlu uçak, dün saat 18.00 sıralarında Rize- Erzurum sınırında Kaçkar Dağları’nda kaza kırıma uğradı.
YOLCU, ACİL ÇAĞRIDA BULUNDUHicran Kaya, kurtarma ekiplerine el salladı.
DHA'daki habere göre 57 yaşındaki emekli elektrik mühendisi ve amatör pilot Mehmet Demirci’nin, Sivrihisar’dan Rize’ye götürmek üzere uçağına aldığı yolcu Hicran Kaya’nın acil çağrısı sonrası ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.
Arama çalışmalarına bir askeri helikopter katılırken, çevre illerdeki AFAD ekipleri de destek verdi.
"UÇAĞIMIZ DAĞA ÇARPTI, ÖLÜYORUZ"
Acil çağrıda bulunduktan sonra DHA muhabirinin telefonla ulaştığı yolcu Hicran Kaya, “Uçağımız dağa çarptı.
Nerede olduğumuzu bilmiyorum. Yardım edin ölüyoruz” diyerek, hayati risklerinin bulunduğunu ifade etti.
SABAH 06.30'DA UÇAK ENKAZINA ULAŞILDI
Rize’nin yanı sıra Erzurum ve Bayburt’tan gece boyu sürdürülen çalışmalar kapsamında, Rize- Erzurum sınırında Kaçkar Dağları’nda araç yolu bulunmayan bölgeye yaya olarak ulaşan JAK ekipleri, saat 06.30 sıralarında uçağın enkazına ulaştı.
DÜNYA TURUNA ÇIKAN PİLOT ÖLDÜDünya turuna çıkan, 57 yaşındaki emekli elektrik mühendisi ve amatör pilot Mehmet Demirci'nin cansız bedenine ulaşıldı.
Ekiplerin kontrollerinde dünya turuna çıkan pilot Mehmet Demirci’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yolcu Hicran Kaya ise yaralı bulundu. Ekipler, Demirci’nin cansız bedeninin bulunduğu yerden alınması için çalışma başlattı.
ULAŞMA ANLARI KAMERADA
Kurtarma operasyonu bölgede sürerken ekiplerin uçak enkazına ulaşma anları ise JAK ekipleri kamerasına yansıdı. Bölgede oluşturulan kriz merkezindeki Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör ile görüntülü koordinasyon kuran JAK ekiplerinin kayda aldığı görüntülerde, bölgede sisli havanın hakim olduğu, uçakta kanlar içinde kurtarılmayı bekleyen Hicran Kaya’nın el salladığı, Mehmet Demirci’nin ise hareketsiz olduğu yer aldı.
VALİ BAYDAŞ’TAN AÇIKLAMA
Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, enkazına ulaşılan uçakta yaralı bulunan Hicran Kaya’nın sağlık durumunun iyi olduğunu, pilotun ise hayatını kaybettiğini söyledi. Vali Baydaş, "Dün akşam saatlerinde 18.00 sularında 112 ihbar hattına gelen ihbarla Eskişehir Sivrihisar’dan kalkıp Rize-Artvin Havalimanı’na inmek üzere yolculuk yapan bir sivil uçağı arama faaliyeti sürdürüyoruz. Saat 06.24 itibarıyla Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibimiz ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekibimiz uçağa ulaşmış durumdalar.
"KAÇKAR'IN ZİRVESİNDE ULAŞTILAR"
Zirve hattında yani Kaçkar Dağları’nın zirvesinde bir yerde ulaştılar. Çok yoğun bir yağış var. Hatta zirve hattında kar yağışı vardı bu gece. Arkadaşlarımız 06.24 itibariyle ekibe ulaştılar, uçağa ulaştılar. Enkazın olduğu bölgedeler. Çağrı yapıp 112 hattına çağrıda bulunan, uçakta bulunan bayan yolcu sağ, arkadaşlarımız güvenliğini alıyorlar. Biz de komutanımızla görüntülü görüşürken hanımefendiyi görmüş olduk.
"SAĞLIĞI YERİNDE GÖRÜNÜYOR"
Sağlığı yerinde görünüyor. Onunla ilgili tedbirleri aldılar. Pilotun hayati durumunu kontrol ettiler. Şu an için arkadaşlarımızın verdiği bilgi maalesef pilotun hayatını kaybettiği yönünde. Şimdi arkadaşlarımız hem yaralı yolcuyu hem de bütün oradaki ekibi ulaşılabilir bir noktaya getirmek üzere çalışacaklar. Sisli bir hava, helikopterin inebilme imkanı çok görünmüyor. Helikopterle alınabilecek noktaya kadar arkadaşlarımız taşımaya çalışacaklar" dedi.
Geçmiş olsun dileklerinde bulunarak ekipleri tebrik eden Vali Baydaş, "Ben tekrar geçmiş olsun diyorum. Bütün Erzurum, Bayburt ve Rize ekipleri olayın duyulduğu ilk andan itibaren sahadalar. Biz de buradayız. İnşallah gelişmelerden ayrıca bilgi vereceğiz. Ben JAK ekibini ve İDAK ekibini de tebrik ediyorum. Arkadaşlarımız bütün olumsuz hava koşullarına rağmen yürüyerek, saatlerce yürüyerek oraya ulaşmaya çalıştılar" diye konuştu.
"PİLOT TEK BAŞINA DÜNYA TURUNA ÇIKTI"
Öte yandan Pilot Mehmet Demirci’nin 2008 yılından itibaren aktif uçuş yaptığı öğrenildi. Tek başına dünya turu yapmak için tek motorlu uçakla yola çıkan Demirci’nin Rize’de yolcusu Hicran Kaya’yı bırakıp, seferine devam etmeyi planladığı ifade edildi.
Pilot Demirci, dünya turuna çıkmadan önce gazetecilere görüntü vererek açıklamalarda bulunmuştu.
ERZURUM'DA TEDAVİYE ALINDI
Kazadan yaralı kurtulan Hicran Kaya, Skorsky tipi helikopterle Erzurum'a getirildi. Saat 09.00 sıralarında Erzurum Şehir Hastanesi pistine inen helikopterden alınan Kaya, 100 metre ilerideki hastanenin acil servisine götürüldü.
ISI BATTANİYESİ İLE SARILDI
Kaya’nın hipotermi sebebiyle ısı battaniyesine sarıldığı görüldü. Hicran Kaya’nın Erzurum'a getirilmesi çalışmalarını İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, yakından takip etti.
"HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR"
Erzurum Valiliği, yaralı olarak Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Hicran Kaya ile ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, "Kadın yolcu Hicran Kaya, 3 Temmuz 2025 tarihinde saat 08.20 sıralarında hava yoluyla kaza mahallinden alınarak, saat 08.50’de Erzurum Şehir Hastanesi’ne ulaştırılmış ve tedavi altına alınmıştır.
"GENEL DURUMU ORTA-KÖTÜ"
Yapılan ilk değerlendirmelerde hastanın genel durumunun orta-kötü olduğu, bilincinin açık ve hayati bulgularının stabil olduğu belirlenmiştir.
"KIRIKLAR VE DOKU HASARI VAR"
Vücudunda çeşitli kırıklar ve yumuşak doku hasarları tespit edilmiş, uzman hekimler tarafından gerekli tıbbi müdahalelere başlanmıştır. Hastanın hayati tehlikesi devam etmektedir.
Uçağın pilotu Mehmet Demirci ise maalesef yaşamını yitirmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı; yaralı yolcu Hicran Kaya’ya acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.