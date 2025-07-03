Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.189,02 %1,08
        DOLAR 39,8827 %0,26
        EURO 47,0573 %-0,02
        GRAM ALTIN 4.307,91 %0,31
        FAİZ 39,58 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 47,24 %0,98
        BITCOIN 109.570,00 %0,33
        GBP/TRY 54,4065 %0,14
        EUR/USD 1,1798 %-0,01
        BRENT 68,62 %-0,71
        ÇEYREK ALTIN 7.043,43 %0,31
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Milyonların emekli ve memur maaşı netleşecek! Enflasyon bugün açıklanıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Milyonların emekli ve memur maaşı netleşecek! Enflasyon bugün açıklanıyor

        Milyonlarca memur ve emeklinin gözü bugün açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisinde olacak. 6 aylık enflasyon oranının netleşmesiyle birlikte zam oranları da belli olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 07:05 Güncelleme: 03.07.2025 - 07:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milyonların emekli ve memur maaşı bugün netleşiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yaklaşık 16 milyon emeklinin gözü maaşlarında yapılacak zamma çevrildi. Memur ve emekliler için 6 aylık enflasyon farkı bugün saat 10'da belli olacak.

        Anadolu Ajansı Finans'ın haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine göre aylık enflasyon beklentisi yüzde 1,30 ile yüzde 2 aralığında. Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 1,53 arttığı tahmin edildi. Bir önceki ay yüzde 35,41 olan yıllık enflasyonun yüzde 35,26'ya ineceği öngörülüyor.

        ZAM ORANI 6 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE BELİRLENİYOR

        Türkiye İstatistik Kurumu 3 Temmuz perşembe günü haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. Memurlar; yılda 2 kez enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına bağlı olarak zam alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 6 aylık enflasyon farkına göre belirleniyor.

        SSK VE BAĞ-KUR'DA 5 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE 15,01

        SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yapılacak zam oranı 5 aylık enflasyon farkının yüzde 15,1 olarak kaydedilmesiyle şimdiden 15,1 olarak belirlendi. Aylık enflasyonun yüzde 1,53 oranında olması halinde 6 aylık enflasyon farkının yüzde 16-17 civarında olması bekleniyor.

        Haziran ayı itibarıyla memur ve memur emeklileri için yüzde 8,58 enflasyon farkı oluştu. Yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla birlikte memur ve memur emeklileri için mevcut enflasyona göre temmuz ayında yüzde 14,01 oranında artış göründü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bayburt-Erzurum sınırında uçak kazası
        Bayburt-Erzurum sınırında uçak kazası
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İki bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İki bölgede sağanak!
        3 kişi gece denize girdi! 1'i boğuldu, 2'si aranıyor
        3 kişi gece denize girdi! 1'i boğuldu, 2'si aranıyor
        Çeşme'de yangın! Alevler İzmir-Çeşme otoyoluna yaklaştı
        Çeşme'de yangın! Alevler İzmir-Çeşme otoyoluna yaklaştı
        Narin cinayetinde tutukluluk oy çokluğuyla onandı
        Narin cinayetinde tutukluluk oy çokluğuyla onandı
        İran hava sahasını kısmi olarak kapattı
        İran hava sahasını kısmi olarak kapattı
        New York'ta Kıbrıs toplantısı yapılacak
        New York'ta Kıbrıs toplantısı yapılacak
        Pentagon'dan İran açıklaması
        Pentagon'dan İran açıklaması
        İklim kanunu kabul edildi
        İklim kanunu kabul edildi
        Onuachu, Trabzonspor için geldi!
        Onuachu, Trabzonspor için geldi!
        Tesla'da düşüş devam ediyor
        Tesla'da düşüş devam ediyor
        Jhon Duran Nasıl Bir Futbolcu?
        Jhon Duran Nasıl Bir Futbolcu?
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        İliç'te hayat durdu!
        İliç'te hayat durdu!
        Persepolis'te İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Persepolis'te İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma! 4 kişi tutuklandı
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma! 4 kişi tutuklandı
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Habertürk Anasayfa