Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran nasıl bir futbolcu?

Fenerbahçe'nin 5 ay önce bonservisine 77 milyon euro ödenen bir ismi kadrosuna katması, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Peki Jhon Duran nasıl bir futbolcu ve Fenerbahçe'ye neler katar?

Henüz 15 yaşındayken Kolombiya Ligi'nde A takımda sahaya çıkan Duran, topla dikine koşuları, şut kararlarını hızlı vermesi ve sahanın her yerinden şut deneyebilmesiyle farkını gösterdi.

2022'de Kolombiya'dan MLS kulübü Chicago Fire'a transfer olan Duran, ilk sezonunda 28 maçta 8 gol, 6 asist üretti. ABD kariyerinde kendisini oldukça geliştiren Duran, sert şutları ve savunma arkasına attığı koşularla rakip defanslar için durdurulamaz bir tehdide dönüştü.

KISA SÜREDE AVRUPA DEVLERİNİN İLGİSİ ÇEKTİ

Aston Villa, Leipzig, Benfica ve Borussia Dortmund gibi kulüpler Duran için devredeydi. Savaşı Aston Villa kazandı ve Kolombiyalı genç forveti 29,5 milyon euro’ya transfer etti. İlk sezonunda Premier Lig'de düzenli forma şansı bulamadı. Oyuna hep sonradan girdi ve adaptasyon süreci geçirdi.

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2023-24 sezonunda ise, kendisini göstermeye başladı. Premier Lig'de 23 maçta 5 gol kaydetti ancak bu maçların sadece 3’ünde ilk 11’de görev aldı.

Her geçen ay gelişti ve formunu yükseltti. Ancak maçlara yedek kulübesinde başlamak kaderi olmuştu. O sezon maç başına ortalama sadece 38 dakika süre aldı. Yine de goller bulmak için uzun sürelere ihtiyaç duymadı.